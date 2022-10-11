Kadıköy - Tavşanlı metrosunda kadınları bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın cezası belli oldu

Kadıköy Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde Emrah Yılmaz elinde bıçakla dehşet saçmıştı. Metroda tartıştığı kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarfedip bıçak savuran saldırgan adam, olay sonrası ''silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Emrah Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 3 ay kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Emrah Yılmaz katıldı, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

VİCDANIMI TIRMALAYAN TEK ŞEY..

Tutuklu sanık Emrah Yılmaz önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyip "Burada her şeyden önce görüntüde eksikler var. Olayın başı görünmüyor, sadece sonu görünüyor. İstanbul'da kalabalık bir şehirde yaşıyoruz ve böyle sıkıntılar olabiliyor. Metroda o arkadaşın bana müdahale etmesi olayın daha da büyümesine sebep oldu. Ben başta maskesini takmak için sadece uyarmıştım. Yanlış insanlar yanlış şekilde olaya müdahale oldu. Ben kimseye hakaret etmedim. Kaba kuvvette de bulunmadım. Bana tekme atan kendisiydi. Benim vicdanımı tırmalayan tek konu bir anneye ettiğim hakaretler" diyerek suçlamaları reddetti.

"BU DAVA TÜM KADINLARI İLGİLENDİRİYOR"

Müşteki avukatı, "Davaya konu olan suç hafif bir suç değildir. Bu suç bütün kadınları ilgilendirmektedir. Sanık üzerinde bıçakla yakalanmasına rağmen baştan beri suçtan kurtulmaya yönelik savunma yapmaktadır. Videoda da her şey açıktır. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin baştan beri tutarlı savunma yaptığını ve müvekkilin kendisine gelen saldırıları def etmek amacıyla hareket ettiğini söyleyerek müvekkilinin lehine olan hususlarda karar verilmesini talep etti.

11 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanık Emrah Yılmaz son sözünde, "Bana tekme atıldığını benim beyan etmem üzerine söylediler. Lehime hiçbir şey konuşulmadı. Verilecek karara saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme ise sanığın 'Hakaret', 'Silahla tehdit', 'Kasten yaralama' ve 'Halk arasında korku ve panik oluşturacak şekilde tehdit' suçlarından 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması karar verdi.