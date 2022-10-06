Özel Bayındır Hastanesi’ndeki skandal görüntülerin yenisi ortaya çıktı! Yaşlı kadınla haç çıkartarak dalga geçtiler! İşte o anların sansürsüz videosu

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde 79 yaşındaki Nermin Zeren’e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk videoda yüzüne para atılan talihsiz kadının, ikinci videoda ise açılan kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı, erkek hemşire tarafından “Getir işlediğin günahları al buradan at at” denilerek Zeren’le dalga geçildiği görüldü. Kadın bir hemşire tarafından çekilen Videonun sonunda ise çaresiz kadının sessiz bir şekilde “Tamam” diyerek adeta “Yeter” dediği gözler önüne serildi.