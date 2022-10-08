Özel Bayındır Hastanesindeki skandal görüntüleri ifşa eden isim konuştu: "Görüntüler için para teklif ettiler"

Son dakika haberi! Özel Bayındır Hastanesi'nde yaşanan skandalı ortaya çıkaran eski hastane çalışanı Murat Yıldırım, “İnsanlara acı çektirip bunu eğlence malzemesi yapıyorlardı. Görüntüleri görünce kendi anne ve babam aklıma geldi. Vicdanen rahatsız oldum” dedi. Yönetimin görüntülere inanmadığını ve telefonu için kendisine para teklfi edildiğini belirten Yıldırım, "'Bu telefonu bize ver sana sıfır bir telefon alalım. Kaç para istiyorsun. Ne kadar çalıştın bizde. Ben sana o tazminatın fazlasını getireceğim. 10 binse 20 getireceğim' dediler" ifadelerini kullandı.