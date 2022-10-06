CHP'nin kadrolu şairinin başörtüsü nefreti: Kendiliğinden çıkaracaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü istismarı' için giriştiği yasa değişikliği hamlesine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'anayasal güvence' karşılığı geldi. CHP yönetimi, Başkan Erdoğan'ın girişiminin ardından geri vites yaptı. CHP yandaşı gazeteci ve sanatçılar ise başörtüsüne nefretlerini kustu.
KILIÇDAROĞLU YIPRATILMAMALI!
Daha önce de CHP'ye yönelik paylaşımlarıyla ön plana çıkan Şair Ataol Behramoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı skandal paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.
Behramoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti iktidarı sonrası çok sayıda kadının zaten açılacağını belirtirken Kılıçdaroğlu'nun yıpratılmaması gerektiğini ifade etti.
BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIP ATACAKLAR
Ataol Behramoğlu paylaşımda "Kadınların giyimi konusunda CHP'nin yasa önerisini önemli bir siyasal atak olarak görüyorum.CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayalım. Kadınlarımız bu sorunu aşmıştır. AKP'den kurtulduğumuzda birçok kadınımız ve genç kızımız türbanı kendiliğinden çıkarıp atacaktır." ifadelerini kullandı.
ANAYASAL GÜVENCE ŞART!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar, Behramoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Faşizmin zirvesi!.. Maalesef CHP'nin kadrolu şairi de olayı anlamamış! Kadınlara karşı bu ayrımcı, üstten bakışçı anlayışa karşı ANAYASAL GÜVENCE şart! Biz gelirsek kanunu da değiştirebiliriz, zulme devam ederiz diyor aslında. Hemen, şimdi kılık kıyafet özgürlüğü güvencesi!!!" sözleriyle tepki gösterdi.