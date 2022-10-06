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    • Güncel
    • 06.10.2022 21:24
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    • 06.10.2022 21:24
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    CHP'nin kadrolu şairinin başörtüsü nefreti: Kendiliğinden çıkaracaklar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'başörtüsüne anayasal güvence' hamlesi fondaş gazeteci ve sanatçıları adete çılgına çevirdi. İçlerinde besledikleri başörtüsü nefretini kusmaya başlayan isimlere, CHP'nin kadrolu şairi Ataol Behramoğlu da katıldı. CHP ve Kılıçdaroğlu’nun yıpratılmamasının isteyen Behramoğlu, iktidar değişince genç kızların başörtüsünü kendiliğinden çıkartacağını söyleyecek kadar zıvanadan çıktı.

    CHP’nin kadrolu şairinin başörtüsü nefreti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü istismarı' için giriştiği yasa değişikliği hamlesine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'anayasal güvence' karşılığı geldi. CHP yönetimi, Başkan Erdoğan'ın girişiminin ardından geri vites yaptı. CHP yandaşı gazeteci ve sanatçılar ise başörtüsüne nefretlerini kustu.

    KILIÇDAROĞLU YIPRATILMAMALI!
    Daha önce de CHP'ye yönelik paylaşımlarıyla ön plana çıkan Şair Ataol Behramoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı skandal paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.

    Behramoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti iktidarı sonrası çok sayıda kadının zaten açılacağını belirtirken Kılıçdaroğlu'nun yıpratılmaması gerektiğini ifade etti.

    BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIP ATACAKLAR
    Ataol Behramoğlu paylaşımda "Kadınların giyimi konusunda CHP'nin yasa önerisini önemli bir siyasal atak olarak görüyorum.CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayalım. Kadınlarımız bu sorunu aşmıştır. AKP'den kurtulduğumuzda birçok kadınımız ve genç kızımız türbanı kendiliğinden çıkarıp atacaktır." ifadelerini kullandı.

    ANAYASAL GÜVENCE ŞART!
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar, Behramoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Faşizmin zirvesi!.. Maalesef CHP'nin kadrolu şairi de olayı anlamamış! Kadınlara karşı bu ayrımcı, üstten bakışçı anlayışa karşı ANAYASAL GÜVENCE şart! Biz gelirsek kanunu da değiştirebiliriz, zulme devam ederiz diyor aslında. Hemen, şimdi kılık kıyafet özgürlüğü güvencesi!!!" sözleriyle tepki gösterdi.

        BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE
        Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı.

        Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise dün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi.

        AK Parti ve Adalet Bakanlığı yeni anayasa için çalışmalara başladı.

        ÇALIŞMALAR BAŞLADI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğünü görevlendirdi.

        PAZARTESİ BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNACAĞIZ
        Bakan Bozdağ yaptğı açıklamada, "Çalışmayı pazartesi güzü Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Bir madde de olabilir birkaç madde de" dedi.

        CHP'NİN TEKLİFİ SORUNU ÇÖZMEZ AKSİNE YENİ YASAKLAR KOYAR
        Ailenin korunması konusunda da çalıştıklarını belirten Bozdağ, "CHP'nin teklifi sorunu çözmez, aksine yeni yasaklar koyar." ifadelerini kullandı.

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