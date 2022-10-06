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    • Güncel
    • 06.10.2022 20:21
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    • 06.10.2022 20:46
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    Meclis'e gelecek torba kanun teklifiyle, salgın dönemindeki maske takmama cezaları da silinecek

    Yarın Meclis'e gelecek 52 maddelik torba yasa teklifinde maske cezaları da yer alıyor. Teklifle beraber salgın döneminde kesilen 'maske takmama cezaları' silinecek.

    Maske takmama cezaları siliniyor

    TBMM'nin yeni dönem mesaisine 1 Ekim itibariyle başlamasıyla, gözler yeni torba kanun teklifine çevrildi.

    52 maddelik torba kanun teklifinde, KYK faizleri, elektrik ve doğalgaz desteği ve kısa çalışma ödeneiğinin yanı sıra maske cezaları borçları da yer alıyor..

    Koronavirüs salgını döneminde uygulanan tedbirler kapsamında maske takma zorunluluğu getirilmişti. Tedbire uymayanlara ise para cezası uygulanmıştı.



    CEZALAR SİLİNİYOR
    TBMM'de yarın görüşülecek torba kanun teklifi ile pandemi döneminin en çok tartışılan konularından bir tanesi olan maske takmayanlara verilen cezalara af gelecek..

    Salgın döneminde maske takmayanlara verilen para cezaları silinecek.



    Teklifte yer alan diğer maddeler ise şu şekilde;
    - Bir önemli madde de kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu söyleniyor.
    - Torba kanun teklifinde KYK faizleri silinecek, elektrik ve doğalgaz desteği de torbada yer alacak.
    - İhracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar icra borçların silinmesi de torba yasada olacak.

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