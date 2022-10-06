Meclis'e gelecek torba kanun teklifiyle, salgın dönemindeki maske takmama cezaları da silinecek





Teklifte yer alan diğer maddeler ise şu şekilde;

- Bir önemli madde de kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu söyleniyor.

- Torba kanun teklifinde KYK faizleri silinecek, elektrik ve doğalgaz desteği de torbada yer alacak.

- İhracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar icra borçların silinmesi de torba yasada olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN