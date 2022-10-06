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    • Güncel
    • 06.10.2022 16:38
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    • 06.10.2022 17:03
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    CHP yandaşı Emre Kongar'dan skandal! Başörtüsüne nefret kustu

    CHP Genel Başkanı riyakar bir siyasete imza atarak 'başörtüsü' çıkışı yapsa da yandaş kalemleri başörtüsüne nefret kusmaya devam ediyor. CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Emre Kongar asıl sorunun başörtüsü olmadığını bunun 'türban' olduğunu iddia ederek skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Bu kafa değişir mi!

    Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN RİYAKAR ÇIKIŞINA ERDOĞAN'DAN ANAYASA RESTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise dün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi.

    Erdoğan CHP'nin riyakarlığına dikkat çekerken ülkede başörtülü gençler okullara alınmzken CHP'nin uyguladığı zulüm politikasına da dikkat çekti.

    CHP MEDYASI BAŞÖRTÜSÜNE SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR
    Kılıçdaroğlu ne riyakarca başörtüsü ile meselesi olmadığını iddia etse de CHP medyası aiklik algılısının arkasına sığınarak yine başörtüsünü hedef aldı.

    O isimlerden biri de CHP'ye yakınlığı ile tanınan Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar oldu.


    Emre Kongar ile Kemal Kılıçdaroğlu

    'SIKMABAŞ' BENZETMESİ
    Asıl sorunun başörtüsü olmadığını bunun 'Türban' olduğunu iddia eden Kongar, şu skandal ifadeleri kullandı;

    "Sorunun adı, "Başörtüsü" sorunu değil, "Türban" sorunu veya halk arasındaki deyişle "Sıkmabaş" sorunudur. Çünkü "Başörtüsü" yüzyıllardır Türkiye'de, özellikle köylerde, ama kasabalarda ve kentlerde de, kadınların genellikle dışarı çıkarken, bazen evin içinde de başlarına örttükleri bir örtüdür.

    'SİYASAL SİMGE'
    Türban ise Siyasal İslamın bir simgesi olarak yaşamımıza girmiştir. Dolayısıyla sorun geleneksel bir "Başörtüsü" kullanma sorunu değil, Siyasal İslamın simgesi olan "Türban"ın kamu hizmeti yapan kadınlar tarafından kullanılması sorunudur. Hem kadını ikinci sınıf olarak gören ve örtmek isteyen erkek egemen kültür tarafından hem de Siyasal İslamı toplumsal ve kamusal yaşamda görünür ve egemen kılmak isteyen dini siyasal olarak istismar eden politikacılar tarafından (emperyalizmin de desteğiyle) sorun haline getirilmiştir."

    KONGAR'IN İLK SKANDALI DEĞİL
    Daha önce de CHP'nin fonladığı TELE 1'de konuşan Prof. Dr. Emre Kongar, 4-6 yaşındaki çocukların Kur'an kursları aracılığıyla beyinlerinin yıkandığını savunmuştu.

    Emre Kongar'dan Kur'an'a hakaret

    "KIZ ÇOCUKLARININ BAŞLARI BAĞLI, ERKEKLER TAKKELİ CÜBBELİ"
    Kongar, şunları söyledi "Diyanet İşleri Başkanlığı, okul öncesi eğitim çerçevesinde 4-6 yaşındaki çocuklara Kur'an kursu verildiği takdirde onlarında okul öncesi eğitimden sayılması girişimleri var. Ayrıca başka şeyleri de görüyoruz. Sabi sübyan dediğimiz bebelerin; kızların başları bağlı, erkeklerin başları takkeli hepsi beyaz cübbeli sokaklarda dolaştırıldıklarını gösteri mahiyetinde yürütüldüklerini görüyoruz.

        "ÇOCUKLARIN BEYİNLERİ YIKANIYOR"
        Öyle eğitimle başladığınız takdirde siyasette çocukların kullanılmasının totalizm olarak tanımlamamın temellerini atmış oluyorsunuz. Bugünkü ve yarınki Türkiye için bu çok tehlikeli bir gidiştir. Çünkü 4 yaşında beyni yıkanmaya başlayan ve anlamadığı bir dilde yaptığı ezberlerden dolayı aferim alan veya cezalandırılan çocukların büyüdükleri zaman nasıl davranış gösterecekleri ancak psikiyatrların görev alanı oluyor.

        "BEYİNLERİ YIKANAN ÇOCUKLAR HAKARET EDİYOR"
        Bunu yapmasınlar, bu çocuklarımızın beyinleri ve kalpleriyle oynamasınlar. Bunu ne politikada yapsınlar ne de eğitimde yapsınlar. Çünkü ikisi paralel gidiyor. Tam onlar dolu dizgin gidiyor. Bir de bakıyorsunuz 10 yaşında bir çocuk çıkıp anamuhalefet partisi genel başkanına hakaret ettiriliyor. "
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