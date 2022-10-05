Bu günlere kolay gelinmedi! İşte 2008’de başörtüsüne karşı atılan utanç manşetleri

8 EKİM 2013'TE BİR DÖNEM KAPANDI

Demokratikleşme paketi çerçevesinde ilan edilen "kamuda başörtüsü serbestliği" bugünden itibaren hayata geçti. İdari düzenlemeler başlığında pakette bulunan reform ile ilgili düzenleme dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bayramdan önce yetiştireceğiz" mesajı ile aynı gün gerçekleştirildi ve kamuda başörtüsü ile çalışmanın önündeki engel madde kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 8 Ekim 2013'te kamuda bir dönem resmen kapanmış oldu.