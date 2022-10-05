Bu günlere kolay gelinmedi! İşte 2008'de başörtüsüne karşı atılan utanç manşetleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, riyakarlık üzerine siyaset kuran helalleşme kisvesi altında yayınladığı videoyla başörtüsünü yasal güvenceye almak için kanun teklifi vereceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun geçmişte başörtüsüne karşı imza attığı skandalları imza atarak "Biz 2008 yılında MHP ile birlikte mecliste başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek anayasa değişikliği yapmıştık. Bunu 411 el kaosa kalktı manşetiyle duyurmuşlardı. Ancak iptali için bunu AYM'ye götüren bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi." dedi. İşte o manşet ve dönemin başörtüsüne karşı atılan o utanç manşetleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, riyakarlık üzerine siyaset kuran helalleşme kisvesi altında yayınladığı videoyla başörtüsünü yasal güvenceye almak için kanun teklifi vereceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun geçmişte başörtüsüne karşı imza attığı skandalları imza atarak "Biz 2008 yılında MHP ile birlikte mecliste başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek anayasa değişikliği yapmıştık. Bunu 411 el kaosa kalktı manşetiyle duyurmuşlardı. Ancak iptali için bunu AYM'ye götüren bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi." dedi.
411 EL KAOSA KALKTI MANŞETİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği CHP zihniyeti 28 Şubat dönemi ve sonrasında medya eliyle attırdıkları manşetlerle de başörtüsüne karşı cephe almışlardı. 28 Şubat'ta medyadaki operasyonu yürüten isimlerin başında gelen Ertuğrul Özkök'ün Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Hürriyet Gazetesi o dönem AK Parti'nin başörtüsünü anayasal güvenceye aldığı değişikliği eleştirilerek, "411 el kaosa kalktı" manşetini atmıştı.
8 EKİM 2013'TE BİR DÖNEM KAPANDI
Demokratikleşme paketi çerçevesinde ilan edilen "kamuda başörtüsü serbestliği" bugünden itibaren hayata geçti. İdari düzenlemeler başlığında pakette bulunan reform ile ilgili düzenleme dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bayramdan önce yetiştireceğiz" mesajı ile aynı gün gerçekleştirildi ve kamuda başörtüsü ile çalışmanın önündeki engel madde kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 8 Ekim 2013'te kamuda bir dönem resmen kapanmış oldu.