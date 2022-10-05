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    • Güncel
    • 06.10.2022 05:30
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    • 06.10.2022 05:30
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    CHP'nin çökme siyasetinin 'köstebekleri' tekrar devrede! Halk TV'de iftar ettiler: Bu konudan önceden haberi olmuş

    CHP'nin çökme siyasetinin köstebekleri tekrar devreye girdi. Son zamanlarda AK Parti'nin hayata geçirdiği projeleri sahiplenerek 'biz yaptık' naraları atan CHP'nin bir oyunu daha elinde patladı. Daha önce CHP'nin yandaş gazetecilerinden biri olan Özlem Gürses bazı bürokratlar tarafından AK Parti'nin projelerinin CHP'ye sızdırıldığını itiraf etmişti. CHP tarafından fonlanan Halk TV'nin ekran yüzlerinden Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak ortaya attığı 'başörtüsü' çıkışını 'köstebeklere' bağlayarak, "Bugün CHP Genel Merkezi'nden konuştuğumda, gerçekten bu konuda bir haberi olmuş ve bir strateji üzerine düşünmüşler. Bu strateji üzerine de AK Parti'den önce hak ve özgürlükler üzerine kendilerince böyle bir açılım yapma kararı almışlar" itirafında bulundu.

    Halk TV’de ’köstebek’ itirafı

    Başörtüsü hakkında yıllar önce skandal ifadeler kullanan fakat gelecek yıl yapılacak seçimlerde aday olmak için bugün söylem değiştirmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu çıkışı da AK Parti'den rol çalarak yaptığı ortaya çıktı.

    ÇÖKME SİYASETİNİN KÖSTEBEKLERİ DEVREDE | VIDEO

    Geçtiğimiz aylarda; KYK borcu, otomobilde ÖTV düzenlemesi, icra affı, tarımsal destek paketi, fatura düzenlemesi ve sosyal konut gibi AK Parti'nin imza işlerinden rol çalan Kılıçdaroğlu, "Biz söyledik, yaptılar" diyerek algı operasyonuna girişmişti.



    CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses, bazı bürokratlar tarafından AK Parti'nin projelerinin CHP'ye sızdırıldığını söylemiş ve Kılıçdaroğlu'nun bunları fırsata çevirmeye çalıştığını itiraf etmişti.



    CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de benzer bir iddia ortaya atıldı. Kanalın ekran yüzlerinden Barış Terkoğlu, Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin 'hak ve özgürlükler' konusunda bir çalışma yapacağını önceden öğrendiğini söyledi.



        CHP GENEL MERKEZİ TEYİTLİ 'KÖSTEBEK' BİLGİSİ: "ÖNCEDEN ÖĞRENMİŞLER"
        Terkoğlu açıklamasında, "Bugün Abdülkadir Selvi bir yazı yazdı. Bir sızıntı mı var? Bu başlığı kullandı. Kılıçdaroğlu'nun çıkışını daha önceki örneklerde olduğu gibi AK Parti'nin hazırlıklarını CHP'nin önceden öğrenmesine bağladı. Aylardır bu AK Parti'de yapılan bir çalışma. Hak ve özgürlüklerin konduğu, kritik anayasal düzenlemelerin olacağı bir çalışma." diye konuştu.



        CHP Genel Merkezi ile konuştuğunu ve bu iddianın doğru olduğunu söyleyen Terkoğlu, "Bugün CHP Genel Merkezi ile konuştuğumda, gerçekten bu konuda bir haberleri olmuş ve bir strateji üzerine düşünmüşler. Bu strateji üzerine de AK Parti'den önce hak ve özgürlükler üzerine kendilerince böyle bir açılım yapma kararı almışlar. Aslında Kılıçdaroğlu'nun o çalışması, CHP Genel Merkezi'nin en az 2 aydır üzerinde çalıştığı bir meseleymiş. Biz bugün pat diye önümüzde düşmüş gibi görüyoruz ama aylardır çalışıyorlarmış." diyerek Kılıçdaroğlu'nun ucuz tiyatrosunu ifşa etti..



        KILIÇDAROĞLU-KÖSTEBEK AĞI
        CHP liderinin, hükümetin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgileri kimden aldığı merak edilirken, işte "Kılıçdaroğlu-köstebek" ilişkisinin serüveni;

        Varan 1: KYK borçları
        Kılıçdaroğlu-köstebek ilişkisinin ilk meyvesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları oldu. Hükümet KYK borç faizlerinin silinmesini mayıs ayı itibariyle gündeme aldı. Hükümetteki ilgili bakanlar konuyla ilgili çalışmaya başladı. Nihai karar 27 Haziran'da Bakanlar Kurulu toplantısında masaya geldi. Saat 14.00'da başlayıp 18.00'da biten toplantıda bazı bakanlar borçların tamamının silinmesini önerdi. Kabine tutanaklarında da bu görüşmeler kayıt altına alındı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilgili bakanlıklara çalışma başlatmalarını istedi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları görüşüp faizlerin silinmesi konusunda mutabakata varıldı. Tam bu arada sahneye çıkan Kılıçdaroğlu 10 Temmuz'da sosyal medya üzerinden "Gençlere sesleniyorum. Faizli KYK borçlarını ödemeyin!" çağrısı yaptı.



            Varan 2: ÖTV
            Köstebek ilişkisinde ikinci perde otomobilde ÖTV düzenlemesi öncesi aralandı. Hükümet, motorlu araçlarda ÖTV indirimi yetkisinin Cumhurbaşkanı'na devri için düzenleme hazırladı. Temmuz ayında son rötuşları yapılan düzenleme 26 Temmuz gecesi yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildi.

            Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlanmadan 2 saat önce evinin mutfağında apar topar kamera karşısına geçen Kılıçdaroğlu vatandaşlara şöyle seslendi: "Araba almayın ÖTV'yi indireceğiz."



            Varan 3: İcra affı
            Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakanlıklardaki derin takibini ortaya koyan son bomba "1000 liranın altındaki icralık borçların affı" ile ilgili çalışma oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan çalışma kapsamında ilk toplantı 7 Haziran 2022 Dikmen'de gerçekleştirildi. Saat 12'de başlayan Toplantıya Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, , Ulaştırma Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin ile Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Arabacı katıldı. İlk görüşmede düzenlemeyle ilgili yol haritası çıkarılarak ilerleyen günlerde teknik görüşmelere geçildi. 27 Temmuz'da aynı adreste saat 15.00'da başlayan toplantıya Maliye Bakanlıkığının yanı sıra Aile Bakanlığı, İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu, Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar ve katıldı. Bu toplantının ardından süreç daha da hızlandı.

            28-29 Temmuz'da iki toplantı daha yapıldı. 29 Temmuz'daki toplantıya ilgili bakanlık temsilcilerinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilileri ile 10'dan fazla Varlık Yönetim Şirketinin temsilcisi katıldı. Ağustos ayında da toplantılar sürdü. 10 Ağustos'ta ilgili bakanlıkların bürokratları bir araya geldi. 17 Ağustos'taki toplantı ise bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında gerçekleşti. Düzenlemeye ilişkin yasa tasarısı hazırlıklarına başlanınca Kılıçdaroğlu'dan "nokta atışı" bir video daha geldi.

            Bakanlıklar, daire başkanlıkları, kurulları ve Varlık Yönetim Şirketi temsilcilerinin 80 günlük çalışmasını Genel Merkez'de çektiği 5 dakikalık bir videoyla sahiplenmeye kalkan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara "Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarınızı ödemeyin" çağrısı yaptı. Bu nokta atışı çıkış "Kılıçdaroğlu hükümetin atacağı adımları önceden haber alıp gündeme getiriyor" iddiasını güçlendirdi.



            İLK A HABER GÜNDEME GETİRMİŞTİ
            AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında hükümetin atacağı yeni adımların CHP'ye nasıl sızdığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bürokrasi içinde hala az da olsa FETÖ'cü isimlerin olduğunu söyleyen Çelik, bazı bürokratların politize olduğunun da altını çizmişti. Çelik açıklamasında, "CHP'de önce ben söyledim diyerek ön alıp bu açıklamaları yapıyor. Yasama ile kanun tekliflerinde ilgili bakanlıkların görüşü alınır. Ama bazı konularda birden çok bakanlığın fikrine başvurulur. Bakanlığın görüşü alınıyor derken burada altta çalışan kurumlar da dahil oluyor. Ama belli ki burada sızıntılar var. Başka tarafa bunlar servis ediliyor. Kılıçdaroğlu da bunları alıp kendi yapmış gibi kullanıyor." demişti.



                ÖZLEM GÜRSES'TEN İTİRAF
                CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, gelişmelere ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlardan bilgi aldığını ve AK Parti'nin hayata geçireceği projeleri önceden öğrendiğini ifade eden Gürses, "Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek" diye konuşmuştu.

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                Haberler Güncel CHP'nin çökme siyasetinin 'köstebekleri' tekrar devrede! Halk TV'de iftar ettiler: Bu konudan önceden haberi olmuş
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