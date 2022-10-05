CHP'nin çökme siyasetinin 'köstebekleri' tekrar devrede! Halk TV'de iftar ettiler: Bu konudan önceden haberi olmuş





KILIÇDAROĞLU-KÖSTEBEK AĞI

CHP liderinin, hükümetin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgileri kimden aldığı merak edilirken, işte "Kılıçdaroğlu-köstebek" ilişkisinin serüveni;



Varan 1: KYK borçları

Kılıçdaroğlu-köstebek ilişkisinin ilk meyvesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları oldu. Hükümet KYK borç faizlerinin silinmesini mayıs ayı itibariyle gündeme aldı. Hükümetteki ilgili bakanlar konuyla ilgili çalışmaya başladı. Nihai karar 27 Haziran'da Bakanlar Kurulu toplantısında masaya geldi. Saat 14.00'da başlayıp 18.00'da biten toplantıda bazı bakanlar borçların tamamının silinmesini önerdi. Kabine tutanaklarında da bu görüşmeler kayıt altına alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilgili bakanlıklara çalışma başlatmalarını istedi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları görüşüp faizlerin silinmesi konusunda mutabakata varıldı. Tam bu arada sahneye çıkan Kılıçdaroğlu 10 Temmuz'da sosyal medya üzerinden "Gençlere sesleniyorum. Faizli KYK borçlarını ödemeyin!" çağrısı yaptı.