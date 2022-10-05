CHP'nin çökme siyasetinin 'köstebekleri' tekrar devrede! Halk TV'de iftar ettiler: Bu konudan önceden haberi olmuş

Varan 3: İcra affı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakanlıklardaki derin takibini ortaya koyan son bomba "1000 liranın altındaki icralık borçların affı" ile ilgili çalışma oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan çalışma kapsamında ilk toplantı 7 Haziran 2022 Dikmen'de gerçekleştirildi. Saat 12'de başlayan Toplantıya Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, , Ulaştırma Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin ile Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Arabacı katıldı. İlk görüşmede düzenlemeyle ilgili yol haritası çıkarılarak ilerleyen günlerde teknik görüşmelere geçildi. 27 Temmuz'da aynı adreste saat 15.00'da başlayan toplantıya Maliye Bakanlıkığının yanı sıra Aile Bakanlığı, İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu, Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar ve katıldı. Bu toplantının ardından süreç daha da hızlandı.
28-29 Temmuz'da iki toplantı daha yapıldı. 29 Temmuz'daki toplantıya ilgili bakanlık temsilcilerinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilileri ile 10'dan fazla Varlık Yönetim Şirketinin temsilcisi katıldı. Ağustos ayında da toplantılar sürdü. 10 Ağustos'ta ilgili bakanlıkların bürokratları bir araya geldi. 17 Ağustos'taki toplantı ise bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında gerçekleşti. Düzenlemeye ilişkin yasa tasarısı hazırlıklarına başlanınca Kılıçdaroğlu'dan "nokta atışı" bir video daha geldi.
Bakanlıklar, daire başkanlıkları, kurulları ve Varlık Yönetim Şirketi temsilcilerinin 80 günlük çalışmasını Genel Merkez'de çektiği 5 dakikalık bir videoyla sahiplenmeye kalkan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara "Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarınızı ödemeyin" çağrısı yaptı. Bu nokta atışı çıkış "Kılıçdaroğlu hükümetin atacağı adımları önceden haber alıp gündeme getiriyor" iddiasını güçlendirdi.