Kemal Kılıçdaroğlu ’başörtüsü’ çıkışıyla yandaşlarını bile inandıramadı! Dalga geçen de var gülen de...

Dün Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını "Oldu olacak şeriat da gelsin" diyerek eleştiren CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, bugün Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki daha gösterdi.

CHP'nin kanun teklifini okurken kendisini tutamayarak gülen Mengü, "Zaten bakın, kanun teklifinin gerekçesinde diyor ki 'Teklifle kadınlarımızın anayasayla güvence altına alınan kişisel ve mesleki kıyafetlerinin korunması öngörülmektedir'. Eleştirince 'eleştirdi' oluyor ama canım kardeşim siz verdiğiniz teklifte zaten 'anayasayla güvence altında' yazmışsınız." dedi.

ERDOĞAN'A GOLLÜK BİR PAS ATTI

Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini vurgulayan Mengü, "Kemal Bey aday olmak istiyor. Muhafazakar seçmen de Kemal Bey'e kuşkuyla bakıyor. Böyle bir ön alalım da muhafazakar seçmene kendimizi anlatalım, demek istemişler. Ama Erdoğan'ın en iyi bildiği mesele... AK Parti'yi iktidara taşıyan meselelerden bir tanesi. Dolayısıyla Erdoğan bugün grup toplantısında çok rahattı yani uzun süredir olmadığı kadar. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın önüne gollük bir pas attı." diye konuştu.

"TÜRKÇÜLER KİTABA BAKACAK OY VERECEK DİYE DÜŞÜNÜYORLAR"

Mengü, kitap ve tespih detayına ilişkin ise, "Şey diye düşünüyorlar demek ki Türkçüler bakacak 'Aaa demek ki Kemal Bey bu kitabı okuyorsa dur ben Kemal Bey'e oy vereyim' diyecek, muhafazakarlar da bakacak 'Bak adamın önünde tespih var, niye biz Kemal Bey'e oy vermiyoruz' diyecek diye düşünüyorlar herhalde." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti tarafından çözülen ve tartışma konusu olmaktan çıkarılan "başörtüsü" konusuyla ilgili yaptığı riyakar açıklamalar sonrası CHP yandaşı gazeteciler Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterdi.

MANGIR MEDYASINDA GÜNDEM BAŞÖRTÜSÜ

Dün muhalif medyadaki programlarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem olurken, Kılıçdaroğlu ile adeta dalga geçildi.



Halk TV'de Ayşenur Arslan ile konuğu Bahattin Yücel'in yer aldığı programda Kılıçdaroğlu'nun sözleri değerlendirildi. Yücel, başörtüsü meselesinin Türkiye'nin temel sorunları arasında yer almadığını söylerken, CHP liderinin sözlerinin CHP'ye oy kaybettirebileceğine dikkat çekti.