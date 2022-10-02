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    • Güncel
    • 02.10.2022 12:28
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    • 02.10.2022 12:28
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    FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa'nın bedduası anında karşılık buldu! "Boğulursunuz" dedi kendi boğuldu | İfşalarda sıra Cevheri Güven'de

    FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi en önemli provokasyon ayaklarından olan "fuatavni" isimli hesabı yöneten Said Sefa'ya ait sosyal medya yazışmaları ve görüntüler geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştu. Takvim.com.tr'nin yazdığı ifşa olayı sonrası ABD, Kanada, BAE, İngiltere gibi birçok ülke adına casusluk yaptığını itiraf eden firari FETÖ'cü Said Sefa, daha sonra konuşmasının devamında çark ederek "casusluk" iddiası hakkında "Bu iftirafa boğulursunuz" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin ardından öksürük krizine giren FETÖ'cü kendisi boğuluyordu. Said Sefa'nın ifşa skandalıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Sosyal medya hesaplarını patlatan hacker grubunun FETÖ'nün Goebbles'i olarak bilinen Cevheri Güven'le ilgili de bir paylaşım yapacağını öğrenildi.

    Boğulursunuz dedi kendi boğuldu! FETÖ’cü alçak...

    15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi FETÖ'nün en büyük yalanlarının servis noktası olan "fuatavni" isimli hesabın kurucusu olan firari FETÖ'cü Said Sefa'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı yazışmalar geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştu. Yazışmalarda Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri adına raporlar yazarak casusluk yaptığını açıkça itiraf eden firari FETÖ'cünün, FETÖ'den hapiste olan kişilerin eşlerine cinsel içerikli mesaj ve görüntüler atarak sanal seks yaptığı da ortalığa saçılmıştı. Bu yazışmaların ardından açıklama yapan firari FETÖ'cü ajanlık faaliyetlerinin iki ülke ile sınırlı olmadığını söyledi.

    Yayınladığı videoda ABD'den Almanya'ya, İngiltere'den Kanada'ya birçok ülke için Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti yürüttüğünü pişkinlikle ifade eden Said Sefa, Kanada İstihbarat Örgütüyle de defalarca görüştüğünü açıkladı. Sefa büyük bir pişkinlikle yaptıklarını itiraf ettiği konuşmasında, "Evet sadece Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkeleri değil. Amerika'dan Kanada'sına İngiltere'sine kadar Almanya'sına kadar neredeyse her yerin dışişleri bakanlığı da sadece değil, istihbarat birimleri de değil; her ne kadar uluslararası politika belirleyen kurumları varsa; neredeyse bunların tamamı bir süre sonra gerek e-maille gerek kendi milletlerinden farklı gazeteciler vasıtasıyla, gerek milletvekilleri ve senatörler vasıtasıyla bana ulaşıp Türkiye'de neler olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Kanada istihbaratından 2 defa geldiler." ifadelerini kullandı.

    SAİD SEFA "BOĞULURSUNUZ" DEDİ, AZ DAHA KENDİSİ BOĞULUYORDU
    FETÖ'cü Said Sefa'nın konuşmasından bir kesitin yer aldığı ve sosyal medyada paylaşılan videoda, "Boğulursunuz bu iftiradan!" cümlelerini kullanan Said Sefa'nın tehditler savurduğu esnada az daha kendisinin boğulduğu görülüyor.

    SOSYAL MEDYADA ÇOKÇA PAYLAŞILDI: "ALLAH'IN ADALETİ!"
    Sosyal medyada ise Said Sefa'nın bu anlarının gösteren video kesiti sosyal medyada kullanıcıları tarafından "ibretlik anlar" denilerek paylaşılıyor. Aslan Değirmenci resmi Twitter hesabından Said Sefa'nın videosunu paylaşarak "Hak ve hakikatin varlığını reddeden, inkâr ve bedduaya sarılan FETÖ'cü avanak Avni 'boğulursunuz' derken boğuluyormuş. Allah'ın adaleti!" yorumunu yaptı.

        "RABBİM BUNLARIN HESABININ ÖBÜR DÜNYAYA BIRAKMAYACAK BELLİ Kİ"
        Orhan Aydın ise sosyal medya hesabından Said Sefa'nın neredeyse boğulduğu anların videosunu paylaşarak, "Allah azze ve celle FETÖ'cü hainlerin duasını sadece kendilerine döneceği zaman kabul ediyor. Said Sefa bir laf söyledi, az daha boğuluyordu" dedi.

        Murat Nart ise şu şekilde yorum yaptı: "Firari FETO mensubu terörist Said Sefa (Fuat Avni) 'boğulursunuz bu iftirada' dedi ve boğuldu. Rabbim bunların hesabının öbür dünyaya bırakmayacak belli ki."

        "FETÖ'CÜLER KENDİLERİ HAKKINDAKİ SUÇLAMALARA DEVAMLI 'İFTİRA' DERLER"
        Kenan Ülkü ise Said Sefa'nın az daha boğulduğu anları gösteren videoya yorum olarak şunları söyledi: "FETÖ'cüler kendileri hakkındaki suçlamalara devamlı 'iftira' derler. Bunların hayatı yalandır. FETÖ'nün Fuat Avni'si olarak bilinen Said Sefa, kendisi hakkında yayınlanan BAE'ye casusluk iddiası hakkında 'Boğulursunuz bu iftirada' derken, kendisi boğuldu."

            "ALLAH'IN SOPASI"
            Sosyal medya kullanıcısı Zafer ise "Firari FETÖ'cü kansız Said Sefa BAE ajanı olduğuna dair söylemler üzerine 'Boğulursunuz bu iddiada' derken az kalsın geberiyordu. Ee, Allah'ın sopası" ifadelerini kullandı.

            PKK'NIN SÖZDE SORUMLUSUYLA SANAL SEKS
            Said Sefa'nın ifşa olan mesajlarında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmalarından sorumlu, örgütün Mahmur Kampı'nda ödül almış ve sonra Avrupa'ya kaçmış sözde sorumlusu Asmin Karahan ile de ses, görüntü ve mesaj yoluyla sanal seks yaptığı ortaya çıktı.



            SIRA FETÖ'NÜN GOEBBLES'İ CEVHERİ GÜVEN'DE
            FETÖ'cü Said Sefa'nın konuşmalarını hackleyen hacker grubu, Said Sefa ile ilgili olarak "Varan 3" paylaşımı yapılacağını duyurdu. Paylaşımın konusunun FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen Cevheri Güven olacağı ifade edildi.

                Cevheri Güven haricinde "Said Sefa'nın Türkiye'deki gazetecilerle ilişkisi" notuyla ekran görüntüleri yayınlayan hackerler, Said Sefa'nın gazeteci Cengiz Çandar'a övgüler dizdiği mesajları paylaştı.

                Cengiz Çandar, Radikal'de yazdığı dönemde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e dizdiği övgülerle birçok defa gündeme geldi.
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