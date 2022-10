FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa'nın bedduası anında karşılık buldu! "Boğulursunuz" dedi kendi boğuldu | İfşalarda sıra Cevheri Güven'de

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi FETÖ'nün en büyük yalanlarının servis noktası olan "fuatavni" isimli hesabın kurucusu olan firari FETÖ'cü Said Sefa'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı yazışmalar geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştu. Yazışmalarda Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri adına raporlar yazarak casusluk yaptığını açıkça itiraf eden firari FETÖ'cünün, FETÖ'den hapiste olan kişilerin eşlerine cinsel içerikli mesaj ve görüntüler atarak sanal seks yaptığı da ortalığa saçılmıştı. Bu yazışmaların ardından açıklama yapan firari FETÖ'cü ajanlık faaliyetlerinin iki ülke ile sınırlı olmadığını söyledi.

Yayınladığı videoda ABD'den Almanya'ya, İngiltere'den Kanada'ya birçok ülke için Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti yürüttüğünü pişkinlikle ifade eden Said Sefa, Kanada İstihbarat Örgütüyle de defalarca görüştüğünü açıkladı. Sefa büyük bir pişkinlikle yaptıklarını itiraf ettiği konuşmasında, "Evet sadece Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkeleri değil. Amerika'dan Kanada'sına İngiltere'sine kadar Almanya'sına kadar neredeyse her yerin dışişleri bakanlığı da sadece değil, istihbarat birimleri de değil; her ne kadar uluslararası politika belirleyen kurumları varsa; neredeyse bunların tamamı bir süre sonra gerek e-maille gerek kendi milletlerinden farklı gazeteciler vasıtasıyla, gerek milletvekilleri ve senatörler vasıtasıyla bana ulaşıp Türkiye'de neler olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Kanada istihbaratından 2 defa geldiler." ifadelerini kullandı.