FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in iadesi için Adalet Bakanlığı harekete geçti

15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce "Tankın eli kulağında" paylaşımı yapan, Deniz Baykal'a kaset kumpasının baş mimarlarından olan FETÖ'nün operasyon maşası, sözde gazeteci Cevheri Güven hakkında yargılamayı sürdüren Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Ağustos'ta aldığı tutuklamaya yönelik kararını Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
BAKANLIK İADESİNİ İSTEDİ
Alman yetkili adli makamlarına hitaben yazılan karar da bakanlığa ulaştı. Bakanlık da Almanya'dan Güven'in iadesini istedi.
"FETÖ'nün Goebbels'i" diye anılan Cevheri Güven ile alınan kararda, Almanya'da yaşadığına yer verilen Güven'in FETÖ üyesi olduğu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Cevheri Güven'in, örgüt mensuplarınca kullanılan ByLock ve Tango uygulamalarını kullandığı, örgüt yapılanmasında 'Bahadır' kod ismini kullandığı aktarıldı.