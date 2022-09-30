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    • 30.09.2022 07:34
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    FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in iadesi için Adalet Bakanlığı harekete geçti

    Son dakika haberi! FETÖ’cü Cevheri Güven ile ilgili Adalet Bakanlığı iade süreci başlattı. Bakanlık, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararla Alman makamlarından Güven’in iadesini istedi. Cevheri Güven'in, örgüt mensuplarınca kullanılan ByLock ve Tango uygulamalarını kullandığı, örgüt yapılanmasında 'Bahadır' kod ismini kullandığı aktarıldı.

    FETÖ’cü Güven’in iadesi için harekete geçildi

    15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce "Tankın eli kulağında" paylaşımı yapan, Deniz Baykal'a kaset kumpasının baş mimarlarından olan FETÖ'nün operasyon maşası, sözde gazeteci Cevheri Güven hakkında yargılamayı sürdüren Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Ağustos'ta aldığı tutuklamaya yönelik kararını Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

    BAKANLIK İADESİNİ İSTEDİ
    Alman yetkili adli makamlarına hitaben yazılan karar da bakanlığa ulaştı. Bakanlık da Almanya'dan Güven'in iadesini istedi.

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    "FETÖ'nün Goebbels'i" diye anılan Cevheri Güven ile alınan kararda, Almanya'da yaşadığına yer verilen Güven'in FETÖ üyesi olduğu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Cevheri Güven'in, örgüt mensuplarınca kullanılan ByLock ve Tango uygulamalarını kullandığı, örgüt yapılanmasında 'Bahadır' kod ismini kullandığı aktarıldı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Cevheri Güven ile ilgili yaptığı çalışmalarda bütün gerçekler bir kez daha ortaya döküldü. Güven'in, Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya hesabına 2013-2014 arasında 54 bin 654 lira yatırdığı, örgüt yöneticilerinden Ziya Demirel ile 2013'te 4 kez telefon irtibatında bulunduğu belirlendi. Güven'in ByLock'taki kullanıcı adının "buzadam", son online tarihinin ise 2016 olduğu aktarıldı.

        FARKLI İSİMLER
        Cevheri Güven'in Bylock programında kimi Bylock kullanıcıları tarafından "Bahad, aaabaho, Baho, m-2-bahadir, Bahabi, Medya bahadir, T.bahadir, BAHA, BAHADIR DM, BAHADIR MEDYA, buzadam Bahadır, Bahadır Med, bsn.bhdr, Bahadır bey, baha medya" gibi isimlerle kaydedildiği de karar yazısında yer aldı.

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