FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in iadesi için Adalet Bakanlığı harekete geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Cevheri Güven ile ilgili yaptığı çalışmalarda bütün gerçekler bir kez daha ortaya döküldü. Güven'in, Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya hesabına 2013-2014 arasında 54 bin 654 lira yatırdığı, örgüt yöneticilerinden Ziya Demirel ile 2013'te 4 kez telefon irtibatında bulunduğu belirlendi. Güven'in ByLock'taki kullanıcı adının "buzadam", son online tarihinin ise 2016 olduğu aktarıldı.