Haberler Güncel Videoları FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa'nın bedduası anında karşılık buldu! "Boğulursunuz" dedi kendi boğuldu | İfşalarda sıra Cevheri Güven'de

FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa'nın bedduası anında karşılık buldu! "Boğulursunuz" dedi kendi boğuldu | İfşalarda sıra Cevheri Güven'de

FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa'nın bedduası anında karşılık buldu! "Boğulursunuz" dedi kendi boğuldu | İfşalarda sıra Cevheri Güven'de
02.10.2022 12:43

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi en önemli provokasyon ayaklarından olan "fuatavni" isimli hesabı yöneten Said Sefa'ya ait sosyal medya yazışmaları ve görüntüler geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştu. Takvim.com.tr'nin yazdığı ifşa olayı sonrası ABD, Kanada, BAE, İngiltere gibi birçok ülke adına casusluk yaptığını itiraf eden firari FETÖ'cü Said Sefa, daha sonra konuşmasının devamında çark ederek "casusluk" iddiası hakkında "Bu iftirafa boğulursunuz" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin ardından öksürük krizine giren FETÖ'cü kendisi boğuluyordu. Said Sefa'nın ifşa skandalıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Sosyal medya hesaplarını patlatan hacker grubunun FETÖ'nün Goebbles'i olarak bilinen Cevheri Güven'le ilgili de bir paylaşım yapacağını öğrenildi.

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