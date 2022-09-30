Yunanistan'a uyarı CHP'li Türker Ertürk'ü rahatsız etti! "Bir gece ansızın gelemezsin"

ABD'nin bölgede olduğu için Türkiye'nin bunu yapamayacağını söyleyen Ertürk, "Midilli adasına sığınma yapacaksak bunu görecekler zaten… Yani ne demek bu 'Bir gece ansızın gelemezsin' Şimdi hem yapamayacağın şeyi söylüyorsun hem de tehdit algısı yaratıyorsun." şeklinde Yunanistan medyasında göreceğimiz açıklamalara imza attı.

TÜRKİYE'YLE ALAKASI YOK RUSYA İÇİN YAPIYORLAR

ABD'nin ve Yunanistan'ın burnumuzun dibindeki adaları silahlandırmasına tek kelime etmeyen Ertük bunun Türkiye'yle alakası olmadığını iddia etti.

Ertürk, "Doğrudur. ABD üsleri var. Nerede var? Dedeağaç'ta Larissa'da Skyros'da Suda'da var. Bunlar Türkiye için yapmıyor. Rusya için yapıyor!" dedi.