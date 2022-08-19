CHP’li Türker Ertürk, FETÖ yalanının peşine takıldı!

Cumhuriyet Halk Partili Emekli Tuğamiral Türker Ertürk bu kez FETÖ yalanının peşine takıldı.
Son dönemde cemevlerine yapılan saldırılarla alevi vatandaşlar üzerinden kaşınan provokasyon girişimleri gündemdeyken Türker Ertürk de alevi vatandaşlar üzerinden girişilen bir oyuna alet oldu.
TÜRKER ERTÜRK FETÖ'NÜN 'ALEVİ' YALANINI KAŞIDI
FETÖ'den yargılanan eski Hakim Murat Özkan'ın "Listeler Bekir Bozdağ'ın kardeşine gelir aleviler işe alınmazdı" iftiralarının yer aldığı bir haber küpürünü paylaşaran Türker Ertürk, "Durum buydu" notunu düştü.
AKTİF GÖREVDE OLMAYAN BİRİ LİSTELERİ NASIL HAZIRLAYACAK?
Ertürk'e yanıt Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Bilal Çetin'den geldi.
Çetin, "Bir FETÖ'cü iftira atıyor Türker Ertürk gibi FETÖ mağduru bu iftirayı yayıyor Bekir Bozdağ Adalet Bakanı olduğu zaman ilk işi kardeşini görevden almak oldu Aktif görevde olmayan kardeşi listeleri nasıl hazırlayacak Türker Bey" ifadelerini kullandı.
TÜRKER ERTÜRK'ÜN SİCİLİ KABARIK
Son olarak 104 emekli amiral imzasının olduğu darbe imalı bildiride Türker Ertürk'ün ismi de yer almıştı. Türker Ertürk, İslami değerlere karşı olumsuz bakışıyla dikkat çekerken bir birinden skandal açıklamalara ve eylemelere de imza attı.
İşte o skandallardan bazıları;
Türker Ertürk, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'ye de açıktan destek veriyor.