Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.02.2021 11:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2021 12:13
    ABONE OL

    'yi savunan 'liden skandal sözler! HDP ile aynı çizgide buluştu

    Türkiye tarihinin en önemli operasyonlarından biri olan Barış Pınarı Harekatı'nı yaptığı dönemde, "Türkiye'nin güney sınırında terör örgütütü olsun" sözleriyle tepkileri çeken 'li emekli tuğamiral , bu kez de Gara'da düzenlenen operasyonu itibarsızlaştırmaya çalışarak Milli Savunma Bakanı 'ı istifaya davet etti.

    PYD'yi savunan CHP'li HDP ile aynı çizgide buluştu

    "Sınırımızda terör örgütü PYD olsun" diyen 'li emekli tuğamiral Milli Savunma Bakanı 'ı hedef aldı. Tepki çekecek açıklamalara imza attı.

    2019'da CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun altı ok rozetini taktığı Ertürk katıldığı bir televizyon programında yaptı bu açıklamaları. üzerinden eleştiri oklarını Bakan Akar'a yöneltti. HDP ile aynı çizgide buluşarak Türk askerini itibarsızlaştırma kampanyasına dahil oldu.

    CHP'li emekli asker Ertürk daha önce de Türkiye'nin güney sınırını 'li teröristlerden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak yerine, Suriye sınırındaki sorunun bölgeye ancak terör örgütünün yerleştirilmesi ile çözüleceğini savunmuştu.

    TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'Yİ GÜZELLEMİŞTİ
    CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 2019 yılında TELE-1 kanalında katıldığı bir programda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin bulunmasını savundu.

    Türkiye'nin güney sınırını PYD'li teröristlerden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak yerine, Suriye sınırındaki sorunun bölgeye ancak terör örgütünün yerleştirilmesi ile çözüleceğini savunan Ertürk, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel PYD'yi savunan CHP'liden skandal sözler! Türker Ertürk HDP ile aynı çizgide buluştu