"Sınırımızda terör örgütü PYD olsun" diyen CHP'li emekli tuğamiral Türker Ertürk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı hedef aldı. Tepki çekecek açıklamalara imza attı.

2019'da CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun altı ok rozetini taktığı Ertürk katıldığı bir televizyon programında yaptı bu açıklamaları. Gara operasyonu üzerinden eleştiri oklarını Bakan Akar'a yöneltti. HDP ile aynı çizgide buluşarak Türk askerini itibarsızlaştırma kampanyasına dahil oldu.

CHP'li emekli asker Ertürk daha önce de Türkiye'nin güney sınırını PYD'li teröristlerden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak yerine, Suriye sınırındaki sorunun bölgeye ancak terör örgütünün yerleştirilmesi ile çözüleceğini savunmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'Yİ GÜZELLEMİŞTİ

CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 2019 yılında TELE-1 kanalında katıldığı bir programda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin bulunmasını savundu.

Türkiye'nin güney sınırını PYD'li teröristlerden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak yerine, Suriye sınırındaki sorunun bölgeye ancak terör örgütünün yerleştirilmesi ile çözüleceğini savunan Ertürk, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." ifadelerini kullandı.