SON DAKİKA: 'ABD şimdi de Yunanistan'ı güdüyor!' Gayri askeri statüdeki adalara ABD zırhlıları sevk edildi Türk İHA'sı AKSUNGUR görüntüledi

"ABD ŞİMDİ DE YUNANİSTAN'I GÜDÜYOR"

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas da köşesinde şunları yazdı "Ege'de görev uçuşu icra eden Türk İHA'ları bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi. Bu gemilerin Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 zırhlı aracın sevkiyatını gerçekleştirdiği söyleniyor. Afganistan'dan sonra Yunanistan'ı güdülecek ülke haline getiren ABD, silah yığınağını adalara da yayarak hem Lozan'ı hem de 1947'deki Paris Barış Antlaşması'nı yok saymaktadır. Amerika'nın bir sonraki adımı Nancy Pelosi'yi bu adalara göndermek olabilir. Amerika'nın dünyası artık şiddetin ve hukuksuzluğun dünyasıdır. Bunu Avrupalı müttefiklerini Rusya'yı kışkırtmak için kullanırken, müttefiklerini sonunda ekonomik bunalımlara sürüklemiştir. ABD'nin silah deposu yaptığı Yunanistan da aslında müflis bir ülkedir. Milyarlarca dolar borcu olan, çalışanlarına yeterli maaş veremeyen, mesela limanlarını Çin'e satmış zavallı bir ülkedir. Amerika bu ülkeyi kötü biçimde kullanmakta ve kirletmektedir. Ukrayna, Rusya için neyse Yunanistan da Türkiye için o olsun diye ellerinden geleni yapıyorlar. Biliyoruz ki Yunan halkının iradesi, azıcık siyasete yansısa bu gerilimlerin hiçbirisi yaşanmazdı, ancak ne yazık ki durum böyle değil ve bu kışkırtmalar devam edecek."