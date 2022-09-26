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    • 26.09.2022 09:52
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    SON DAKİKA: 'ABD şimdi de Yunanistan'ı güdüyor!' Gayri askeri statüdeki adalara ABD zırhlıları sevk edildi Türk İHA'sı AKSUNGUR görüntüledi

    Son dakika haberleri... Yunanistan, Ege'de gerilimi artırmak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Son olarak Yunanistan ABD tarafından kendilerine hibe edilen zırhlı araçlardan 23'ünü Midilli'ye 18'ini de Sisam'a sevk etti. Yunanistan'ın bu provokasyonu Ege'de görev yapan Türk İHA'sı AKSUNGUR tarafından görüntülendi. Yunan basını Türkiye'yi casuslukla suçladı. Atina ise sessiz kaldı. Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas ise konuyla ilgili yazısında "ABD şimdi de Yunanistan'ı güdüyor" ifadelerini kullandı. İşte Yunanistan'ın son provokasyonundaki son dakika gelişmeleri...

    Yunanistan’ın son provokasyonu

    Güvenlik kaynaklarına göre 18 ve 21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen sevkıyat ile Atina, uluslararası anlaşmalar gereği askerden arındırılmış olması gereken Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç taşıdı.

    ABD'NİN YUNANİSTAN'A HİBE ETTİĞİ ARAÇLAR
    Zırhlıların, ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilenlerden olması ise dikkat çekti. Bu silahların ABD tarafından Yunanistan'a hibe edildiği belirlendi. Konuya dair basına bilgi veren güvenlik kaynakları, İHA'lar tarafından çekilen fotoğrafların, Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve bunların statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olduğunu belirtti.

    YUNANİSTAN GAYRİ ASKERİ STATÜDEKİ ADALARDA ESKİ ARAÇLARI YENİLERİYLE DEĞİŞTİRDİ
    Atina yıllardır bu adalara asker taşıyor olsa da son sevkıyatlarla ABD'nin hibe ettiği zırhlıları, adalardaki eskileriyle değiştirdiği görüldü. Gelişme Türkiye tarafından, "tansiyonu kimin arttırdığının açık göstergesi" olarak yorumlandı. Buna karşın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis geçen cuma BM kürsüsünden Türkiye'yi "kavgacı" olmakla suçlamıştı.

        AKSUNGUR YUNANİSTAN'IN HER ADIMINI İZLİYOR
        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) geliştirdiği AKSUNGUR İHA, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de 'Türkiye'nin gözü' olarak görev yapıyor. 50 saat, yani iki günden fazla havada kalabilen İHA'lar, Ege'de gayri askeri statüdeki adalardaki faaliyetleri yakından takip ediyor. AKSUNGUR hakkında Hürriyet'e bilgi veren TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, "Sekiz kilometre mesafeden bir kişinin elinde Silah mı yoksa sopa mı olduğunu, gece-gündüz demeden ayırt edebiliyor" dedi. Yıldız, "Dalaman'dan kalkıyor tüm Akdeniz'i dolaşıyor, daha sonra Karadeniz'e çıkıyor. Bir kalkışta birden fazla görevi icra edebiliyor. Özellikle Yunanistan'ın silahlandırdığı adalardaki faaliyetleri AKSUNGUR takip edebiliyor. Adalarda gemi, tank, tüfek gibi unsurları tespit edebiliyor" ifadelerini kullandı. Yıldız'ın verdiği bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki İHA'lar NATO görevlerinde de kullanılıyor.

        ATİNA SUSKUN
        Atina, Lozan Antlaşması gereği silahsız statüde olması gereken Sisam ve Midilli adalarına zırhlı araç sevkıyatını kanıtlayan fotoğraflar karşısında yorum yapmaktan kaçınırken, Yunan basını Türkiye'yi casuslukla suçladı. Yunan dışişleri kaynakları "Türk medyasındaki haberlere yorum yapmıyoruz" derken, Yunan haber siteleleri ve televizyonları, "Yalan haber", "Türkler bizi gözetliyor", "Türk İHA'ları casusluk yapıyor" şeklinde manşetler attı. Yunanistan, 1960'lı yıllardan beri, Lozan'ın yanısıra 1947 Paris Antlaşması'na da aykırı şekilde 23 adadan en az 16'sını silahlandırdı. Adalara silah yığdığını inkar etmeyen Yunanistan, Türkiye'den "tehdit" gördüğü iddiasıyla, BM'nin ilgili kararının 51'nci maddesine dayanarak "meşru müdafaa" için bu yönde adım attığını ileri sürüyor.

        "ABD ŞİMDİ DE YUNANİSTAN'I GÜDÜYOR"
        Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas da köşesinde şunları yazdı "Ege'de görev uçuşu icra eden Türk İHA'ları bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi. Bu gemilerin Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 zırhlı aracın sevkiyatını gerçekleştirdiği söyleniyor. Afganistan'dan sonra Yunanistan'ı güdülecek ülke haline getiren ABD, silah yığınağını adalara da yayarak hem Lozan'ı hem de 1947'deki Paris Barış Antlaşması'nı yok saymaktadır. Amerika'nın bir sonraki adımı Nancy Pelosi'yi bu adalara göndermek olabilir. Amerika'nın dünyası artık şiddetin ve hukuksuzluğun dünyasıdır. Bunu Avrupalı müttefiklerini Rusya'yı kışkırtmak için kullanırken, müttefiklerini sonunda ekonomik bunalımlara sürüklemiştir. ABD'nin silah deposu yaptığı Yunanistan da aslında müflis bir ülkedir. Milyarlarca dolar borcu olan, çalışanlarına yeterli maaş veremeyen, mesela limanlarını Çin'e satmış zavallı bir ülkedir. Amerika bu ülkeyi kötü biçimde kullanmakta ve kirletmektedir. Ukrayna, Rusya için neyse Yunanistan da Türkiye için o olsun diye ellerinden geleni yapıyorlar. Biliyoruz ki Yunan halkının iradesi, azıcık siyasete yansısa bu gerilimlerin hiçbirisi yaşanmazdı, ancak ne yazık ki durum böyle değil ve bu kışkırtmalar devam edecek."
            Ben Bu Cihana Sığmazam
            Haberler Güncel SON DAKİKA: 'ABD şimdi de Yunanistan'ı güdüyor!' Gayri askeri statüdeki adalara ABD zırhlıları sevk edildi Türk İHA'sı AKSUNGUR görüntüledi
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