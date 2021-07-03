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    • 03.07.2021 12:24
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    Her gün yüz binlerce kişi aşılanırken eski CHP'li Türker Ertürk aşıların tükendiğini ve aşı olamadığını iddia etti

    CHP zihniyetinin karalama ve algı çalışmaları sürüyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı bu haberin yapıldığı saat itibarıyla 52.053.130'e ulaştı. Türkiye her gün 24 saat içerisinde yüz binlerce kişiyi aşılarken, eski CHP'li Türker Ertürk, aşıların tükendiğini ve aşı olamadığını iddia etti.

    takvim.com.tr
    CHP'li Türker Ertürk'ten aşıda algı çabası

    Katar yalanıyla algı siyasetinde zirveye oturan CHP zihniyeti, aşılama çalışmaları konusunda da hükümete çamur atmaya devam ediyor.



    Türkiye'de her gün yüz binlerce kişi aşılanırken, randevusuz gelen vatandaşlara bile aşı yapılırken CHP'de bir dönem aktif siyaset yapan Türker Ertürk, aşıların tükendiğini ve bu nedenle aşısının yapılmadığını iddia etti.



    Ertürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşı işi yine Kepazelik! Birinci doz aşımı yeni olmuştum ikinci doz için sistem tarih vermişti. Şimdi ikinci doz için aşı yapmadan yapıldı diyor 6 ay önce covid geçirdiğim tarihi veriyor! Nedeni çok açık; aşı bitti. Hazinede para yok. Avrupa'da para alıyorlar muhabbeti bu yüzden!" ifadelerine yer verdi.



        AŞILAMADA REKORA KOŞULUYOR
        Ertürk'ün algı çalışmasına rağmen ülkemizde aşılama tüm hızıyla sürüyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı an itibarıyla 52.053.130'e ulaştı.

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        22.30'da Türkiye'de olacak
        Haberler Güncel Her gün yüz binlerce kişi aşılanırken eski CHP'li Türker Ertürk aşıların tükendiğini ve aşı olamadığını iddia etti