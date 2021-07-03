Her gün yüz binlerce kişi aşılanırken eski CHP'li Türker Ertürk aşıların tükendiğini ve aşı olamadığını iddia etti





Türkiye'de her gün yüz binlerce kişi aşılanırken, randevusuz gelen vatandaşlara bile aşı yapılırken CHP'de bir dönem aktif siyaset yapan Türker Ertürk, aşıların tükendiğini ve bu nedenle aşısının yapılmadığını iddia etti.