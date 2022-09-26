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    • 26.09.2022 18:29
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    • 26.09.2022 18:53
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    Başkan Erdoğan'dan provokatör Yunan'a salvolar! "Atina bizim dengimiz değil" diyerek uyardı: Türkiye olarak biz bu filmi seyrettik

    Yunanistan'ın Midilli ve Sisam Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırması Ankara tarafından Atina ve Washington nezdinde protesto edildi. Bu gelişmenin ardından kabine toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi. Yunanistan'ın askeri, siyasi ve ekonomik olarak Türkiye'nin dengi olmadığını ifade eden Erdoğan, Adalar'a yapılan askeri yığınaklarla ilgili "Bedeli mutlaka ödetilecek ekonomik ve siyasi angajmanlar bizi değil Yunan halkını tehdit etmektir" dedi. Türkiye'nin haklarını savunmaktan geri durmayacağının altını çizen Başkan Erdoğan, "Elimizdeki tüm imkanları kullanarız, iyi biline" ifadeleriyle Yunan'ı uyardı.

    takvim.com.tr
    Yunanistan bizim dengimiz değil

    Silahlandırılmaması gereken Adaları askeri yığınak haline getiren, Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlar hız kesmeden sürüyor.

    Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler


    Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu ABD meşeili zırhlı araçların Adalara yerleştirildiğini belirlemişti.


    Bu gelişmenin ardından Türkiye harekete geçti.

    Ankara, Yunanistan'ın Midilli ve Sisam Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kabine toplantısında ardından Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi ve uyarılarda bulundu.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar;

    "YUNANİSTAN DENGİMİZ DEĞİL"
    Biz gerilimleri sonlandırmak için samimi gayret ederken Yunanistan'ın tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl sebebi ülkemizin vaktini, enerjisini, dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye programını engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz.



        ER YA DA GEÇ HESABINI VERECEKLER
        Bu hem Yunan siyasetçileri, Yunan halkını kullananlar tarafından tehlikeli bir oyundur. Kısır siyasi hesapları uğruna ülkesini siyasi, askeri ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler bunun hesabını er geç en başta kendi halkına vermek mecburiyetinde kalacaktır. Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutturmaya çalışıp bebekleri, yaşlıları, kadınları öldürdüğü Tripoliçe katliamını zafer gibi kutlayanlar henüz tarihin önünde bunların hesabını vermediler.Aynı zihniyeti Akdeniz'de Ege'de botlarını batırarak ölüme terk ettiği hatta taammüden katlettiği çocukların ve tüm masumların hesabı elbet bir gün sorulacaktır. Birilerin eteklerini altına saklarak özgürlük de olmaz, kalkınma da olmaz, onurlu duruş da sergilenemez.

        "TÜRKİYE OLARAK BİZ BU FİLMİ İZLEDİK"
        Yunanistan'a yapılan yığınaklar bizi değil Yunan halkını rahatsız etmelidir. Bedeli mutlaka ödetilecek ekonomik ve siyasi angajmanlar bizi değil Yunan halkını tehdit etmektir. Türkiye olarak biz bu filmi seyrettik. Şimdi Yunanistan'ın göz göre göre benzer felakete sürüklenmesinden samimiyetle üzüntü duyuyoruz. Askeri yığınaklar, siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Ama bu yanlış adımlar Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir.



        "İYİ BİLİNE" DİYEREK UYARDI: HAKLARIMIZI SAVUNURUZ
        Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız. Bu da iyi biline.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan provokatör Yunan'a salvolar! "Atina bizim dengimiz değil" diyerek uyardı: Türkiye olarak biz bu filmi seyrettik
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