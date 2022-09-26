Başkan Erdoğan'dan provokatör Yunan'a salvolar! "Atina bizim dengimiz değil" diyerek uyardı: Türkiye olarak biz bu filmi seyrettik

Silahlandırılmaması gereken Adaları askeri yığınak haline getiren, Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlar hız kesmeden sürüyor.
Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu ABD meşeili zırhlı araçların Adalara yerleştirildiğini belirlemişti.
Bu gelişmenin ardından Türkiye harekete geçti.
Ankara, Yunanistan'ın Midilli ve Sisam Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kabine toplantısında ardından Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi ve uyarılarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar;
"YUNANİSTAN DENGİMİZ DEĞİL"
Biz gerilimleri sonlandırmak için samimi gayret ederken Yunanistan'ın tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan askeri, siyasi ve ekonomik olarak dengimiz değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl sebebi ülkemizin vaktini, enerjisini, dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye programını engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz.