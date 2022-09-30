Türkiye Aile Destek Programı Eylül ayı ödemeleri BUGÜN yattı mı? 30 Eylül 2022 Aile Destek Paketi yardımı 3. ödemeler neden yatmadı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Paketi ödemelerine zam geldiğini müjdeledi. Buna göre 450 TL - 600 TL olan destek tutarı 850 - 1.250 TL'ye yükseltildi. Öte yandan Ekim ayına girmeye yakın halen Eylül ayı ödemelerini almayan vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki Türkiye Aile Destek Programı Eylül ayı BUGÜN yattı mı? Sosyal yardım Eylül ayında yatacak mı? 30 Eylül 2022 Aile Destek Paketi 3. ödeme sorgulama ekranı haberimizde!
TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI EYLÜL AYI ÖDEMELERİ BUGÜN YATTI MI?
Eylül ayı Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Vatandaşların sık sık hesaplarını kontrol etmesi öneriliyor. Temmuz ayı ödemeleri 29'unda yapılmıştı. Eylül ödemelerinin de bu ay yapılması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. " dedi.
AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK?
Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Hak sahibi hanelere yapılacak ödemeler, hak sahipliği kararının alındığı Mütevelli Heyeti kararı tarihini içeren ay için başlar ve takip eden ay içinde ilk ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Mayıs ayı arasındaki 12 aylık dönemde uygulanacak Aile Destek Programının son ödeme dönemi olan 2023 yılı Mayıs ayı ödemesi takip eden Haziran ayı içinde gerçekleştirilerek program sonlandırılacaktır.