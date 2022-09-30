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    • Ekonomi
    • 30.09.2022 10:11
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    • 30.09.2022 10:11
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    Türkiye Aile Destek Programı Eylül ayı ödemeleri BUGÜN yattı mı? 30 Eylül 2022 Aile Destek Paketi yardımı 3. ödemeler neden yatmadı?

    Aile destek yardımı eylül ayı ödemeleri bugün yatacak mı merak ediliyor. Eylül ayının son gününe gelirken henüz bu ayki ödemelerini almayan vatandaşlar araştırmalara koyuldu. 12 ay boyunca düzenli olarak ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla birlikte arttı. Peki Türkiye Aile Destek Programı Eylül ayı BUGÜN yattı mı? Aile Destek Programı (yardımı) ne kadar oldu? Sosyal yardım Eylül ayında yatacak mı? İşte 30 Eylül 2022 Aile Destek Paketi 3. ödeme sorgulama ekranı!

    Türkiye Aile Destek Programı Eylül ayı ödemeleri BUGÜN yattı mı?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Paketi ödemelerine zam geldiğini müjdeledi. Buna göre 450 TL - 600 TL olan destek tutarı 850 - 1.250 TL'ye yükseltildi. Öte yandan Ekim ayına girmeye yakın halen Eylül ayı ödemelerini almayan vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki Türkiye Aile Destek Programı Eylül ayı BUGÜN yattı mı? Sosyal yardım Eylül ayında yatacak mı? 30 Eylül 2022 Aile Destek Paketi 3. ödeme sorgulama ekranı haberimizde!

    TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI EYLÜL AYI ÖDEMELERİ BUGÜN YATTI MI?

    Eylül ayı Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Vatandaşların sık sık hesaplarını kontrol etmesi öneriliyor. Temmuz ayı ödemeleri 29'unda yapılmıştı. Eylül ödemelerinin de bu ay yapılması bekleniyor.

    Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. " dedi.

    AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK?

    Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Hak sahibi hanelere yapılacak ödemeler, hak sahipliği kararının alındığı Mütevelli Heyeti kararı tarihini içeren ay için başlar ve takip eden ay içinde ilk ödeme gerçekleştirilir. 2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Mayıs ayı arasındaki 12 aylık dönemde uygulanacak Aile Destek Programının son ödeme dönemi olan 2023 yılı Mayıs ayı ödemesi takip eden Haziran ayı içinde gerçekleştirilerek program sonlandırılacaktır.

        AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Türk vatandaşı olmaması,
        Mavi Kart sahibi olması,
        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
        18 yaşından küçük olması,
        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Türkiye Aile Destek Programı Eylül ayı ödemeleri BUGÜN yattı mı? 30 Eylül 2022 Aile Destek Paketi yardımı 3. ödemeler neden yatmadı?
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