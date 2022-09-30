Türkiye Aile Destek Programı Eylül ayı ödemeleri BUGÜN yattı mı? 30 Eylül 2022 Aile Destek Paketi yardımı 3. ödemeler neden yatmadı?

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI EYLÜL AYI ÖDEMELERİ BUGÜN YATTI MI?

Eylül ayı Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Vatandaşların sık sık hesaplarını kontrol etmesi öneriliyor. Temmuz ayı ödemeleri 29'unda yapılmıştı. Eylül ödemelerinin de bu ay yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. " dedi.