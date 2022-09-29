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    • 29.09.2022 09:18
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    • 29.09.2022 09:52
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    CHP 'Eli silahlı terörist göremedik' demişti! Dilşah Ercan'ın polise molotof kokteyli ile saldırması 10 yıl önce gazete manşetlerinde

    26 Eylül’de CHP’nin gazetecisi terörist Dilşah Ercan, Mersin’deki polisevine alçak bir saldırı gerçekleştirdi. Ercan’ın adının CHP'nin 2013 yılında hazırladığı "Tutuklu gazeteciler" raporunda olduğu ortaya çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyuna açıklanan raporla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan CHP'li Veli Ağbaba'nın listedeki isimler hakkında, "Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu, ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık." dediği ana ilişkin görüntüler gündem oldu. Skandalın patlak vermesinin ardından başta Özgür Özel olmak üzere CHP’li isimler “Nereden bilebilirdik” savunmasını yaptı. Ancak CHP’nin gazeteci diye yutturmaya çalıştığı teröristin 10 yıl önce de polise Molotof kokteyli ile saldırdığı ve bunun da gazete manşetlerinde yer aldığı ortaya çıktı.

    Polise molotof kokteyli ile saldırmış

    26 Eylül'de gece saatlerinde Mersin'deki polisevine 2 PKK'lı hain alçak bir saldırı düzenledi. Saldırıda çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirilirken diğer teröristin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu ortaya çıktı.

    İçişleri Bakanlığı saldırının ardından teröristlerin kimliğine ilişkin bir açıklama yaptı. Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Zozan Tolan kod isimli Dilşah Ercan olduğu duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi." denildi.

    CHP'NİN GAZETECİLER LİSTESİNDEN ÇIKTI
    Çeşitli suçlardan içeride bulunan kişiler üzerinden yıllardır "Basın özgürlüğü yok", "Gazeteciler tutuklanıyor" gibi yalanlar servis eden CHP, 2013 yılında "Tutuklu Gazeteciler Raporu Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye" isimli bir rapor hazırlamıştı.

    CHP tarafından hazırlanan raporda, dün Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren Dilşah Ercan'ın da "gazeteci" sıfatıyla yer aldığı ortaya çıktı. CHP yönetiminin gazeteci olarak gösterdiği terörist için özgürlük talebinde bulunduğu da öğrenildi.

        CHP'DEN GAZETECİ GÖRÜNÜMLÜ TERÖRİSTLERE ÖZGÜRLÜK TALEBİ
        Raporun basına açıklandığı toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu listede yer alan isimler için "Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını isteriz." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. O tarihte yaptığı açıklamada, sözde gazetecilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Tutuklu gazeteci olmaz, hapiste gazeteci olmaz, yazı yazdı diye gazeteci işinden olmaz. Eğer siz Türkiye'yi dünyada saygınlığı olan bir ülke konumuna getirmek istiyorsanız ilk yapacağınız iş medyayı özgür bırakmaktır. Medyası özgür olmayan bir toplumun demokrasi taleplerine fren koyamazsınız. Gezi parkı eylemlerine fren koyamazsınız." demişti.

        LİSTEDE ELİ SİLAHLI TERÖRİST GÖREMEMİŞLER!
        Yine aynı toplantıda konuşan CHP'li Veli Ağbaba da listede bulunanların sadece gazeteci olduğunu iddia ederken, "Değerli arkadaşlar rapor sonunda ulaştığımız sonuç şudur: Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu, ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık. Yani cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU SÖZDE GAZETECİLERE SAHİP ÇIKMIŞTI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan sözde gazetecilere sahip çıkarak iktidarı eleştirmişti. Bir siyasetçinin vazgeçmeyeceği tek şeyin medya özgürlüğü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti: "20'ye yakın gazeteciyi alıyorsun Diyarbakır'dan, atıyorsun içeriye. Niye içerdeler, hangi gerekçeyle? Evrensel gazetesine tam bin gündür Basın İlan Kurumu tarafından ilan verilmiyor. Niye vermiyorsun?

        10 YIL ÖNCE UYARILMIŞ!
        CHP'nin eli silahlı göremediği teröristi 10 yıl önce Sabah gazetesi Adana Temsilcisi Ersin Ramoğlu görmüş.

        6 Şubat 2012 tarihinde CHP'nin kamuoyuna yutturmaya çalıştığı sözde "gazeteci" teröristlerin suçlarını tek tek sıralayan Ramoğlu'nun listesinde Dilşah Ercan da var.

            Dilşah Ercan'ın Yorum gazetesi çalışanı olduğunu söyleyen Ramoğlu, "POLİSE MOLOTOF KOKTEYLİ İLE SALDIRIDA BULUNMA" suçunun bulunduğunu da yazdı.

            Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Anlayacağınız, Sabah Gazetesi isim vererek 10 yıl önce PKK'lı canlı bomba Dilşah Ercan konusunda CHP'yi uyarmış. Ancak CHP'liler bu uyarıyı göz önünde bulundurmamış. Sonuçta "CHP'nin aklamaya çalıştığı canlı bomba, pazartesi gecesi bir polis memurunu şehit etti". Kitabın kapağında imzası bulunan CHP'li Özgür Özel istediği kadar bağırsın. Hiçbir şey şehit polis memurunu geri getirmeyecek" dedi.

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            Haberler Güncel CHP 'Eli silahlı terörist göremedik' demişti! Dilşah Ercan'ın polise molotof kokteyli ile saldırması 10 yıl önce gazete manşetlerinde
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