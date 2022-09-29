CHP 'Eli silahlı terörist göremedik' demişti! Dilşah Ercan'ın polise molotof kokteyli ile saldırması 10 yıl önce gazete manşetlerinde

26 Eylül'de gece saatlerinde Mersin'deki polisevine 2 PKK'lı hain alçak bir saldırı düzenledi. Saldırıda çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirilirken diğer teröristin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı saldırının ardından teröristlerin kimliğine ilişkin bir açıklama yaptı. Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Zozan Tolan kod isimli Dilşah Ercan olduğu duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi." denildi.
CHP'NİN GAZETECİLER LİSTESİNDEN ÇIKTI
Çeşitli suçlardan içeride bulunan kişiler üzerinden yıllardır "Basın özgürlüğü yok", "Gazeteciler tutuklanıyor" gibi yalanlar servis eden CHP, 2013 yılında "Tutuklu Gazeteciler Raporu Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye" isimli bir rapor hazırlamıştı.
CHP tarafından hazırlanan raporda, dün Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren Dilşah Ercan'ın da "gazeteci" sıfatıyla yer aldığı ortaya çıktı. CHP yönetiminin gazeteci olarak gösterdiği terörist için özgürlük talebinde bulunduğu da öğrenildi.