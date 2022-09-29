ABD Başkanı Joe Biden'ın son gafı: Ölen kongre üyesi Jackie Walorski'nin nerede olduğunu sordu

ABD Başkanı Joe Biden yeni bir gafla gündeme geldi.
80 yaşına merdiven dayayan ABD Başkanı göreve geldiği günden itibaren çeşitli gaflara ve ilginç hareketlere imza attı.
ÖLEN KONGRE ÜYESİNİN NEREDE OLDUĞUNU SORDU
Kendisinin başkan olduğunu unutmasından, canlı yayında uyumaya ve defalarca kez kürsüde yaptığı hayali tokalaşmaya kadar biçok olay yaşayan Biden son olarak ölen kongre üyesinin nerede olduğunu sordu.
"JACKİE NEREDE?"
ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da verdiği bir konferans sırasında geçtiğimiz Ağustos ayında ölen Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'ye seslendi.
Biden üyenin öldüğünü unuttarak "Jackie, burada mısın? Jackie nerede?" diye sordu.
Oysaki Biden o üye için taziye mesajı da yayımlamıştı.
İşte o mesaj;
BIDEN'IN SON DÖNEM GAFLARINDAN BAZILARI
Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden "Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı" adlı bir konuşma yaptı.
JOE BIDEN'DAN KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER | VIDEO
KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER
ABD Başkanı Joe Biden, Küresel Fon'a 6 milyar dolar bağışta bulunacakları taahhüdünde bulunurken, konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler gündem oldu.