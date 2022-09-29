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    • 29.09.2022 09:34
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    • 29.09.2022 09:56
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    ABD Başkanı Joe Biden'ın son gafı: Ölen kongre üyesi Jackie Walorski'nin nerede olduğunu sordu

    80'ine merdiven dayayan ABD Başkanı Joe Biden yaptığı gaflar ve kürsüdeki hayali tokalaşmalarının ardından yeni bir bombaya imza attı. ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı bir konuşma esnasında, geçtiğimiz ağustos ayında ölen Kongre Üyesi Jackie Walorski'nin öldüğünü unutarak, "Jackie nerede?" diye sordu. İşte o görüntüler...

    takvim.com.tr
    ABD Başkanı Joe Biden’ın son gafı

    ABD Başkanı Joe Biden yeni bir gafla gündeme geldi.

    80 yaşına merdiven dayayan ABD Başkanı göreve geldiği günden itibaren çeşitli gaflara ve ilginç hareketlere imza attı.

    ÖLEN KONGRE ÜYESİNİN NEREDE OLDUĞUNU SORDU
    Kendisinin başkan olduğunu unutmasından, canlı yayında uyumaya ve defalarca kez kürsüde yaptığı hayali tokalaşmaya kadar biçok olay yaşayan Biden son olarak ölen kongre üyesinin nerede olduğunu sordu.

    "JACKİE NEREDE?"
    ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da verdiği bir konferans sırasında geçtiğimiz Ağustos ayında ölen Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'ye seslendi.

    Biden üyenin öldüğünü unuttarak "Jackie, burada mısın? Jackie nerede?" diye sordu.

    Oysaki Biden o üye için taziye mesajı da yayımlamıştı.

    İşte o mesaj;

    BIDEN'IN SON DÖNEM GAFLARINDAN BAZILARI
    Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden "Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı" adlı bir konuşma yaptı.

    JOE BIDEN'DAN KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER | VIDEO

    KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER
    ABD Başkanı Joe Biden, Küresel Fon'a 6 milyar dolar bağışta bulunacakları taahhüdünde bulunurken, konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler gündem oldu.



        NEREDE OLDUĞUNU UNUTTU
        Konuşmasını sonlandıran Joe Biden alkışlarla kürsüden ayrılırken bir anda durmaya başladı. Robot figürlerini andıran hareketler sergileyen ABD Başkanı sosyal medyada alay konusu oldu.

        ABD medyasındaki haberlerde bu anlar için 'kaybolmuş gibi göründüğü ve duyulmayan bir şey söylediği görülebiliyor' denildi.

        BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI
        Daha önce de benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan Biden, bir konuşmasının ardından boşlukla tokalaşmıştı.

        İLGİNÇ SORU: ŞİMDİ NE YAPIYORUM?
        ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden uçaktan indikten sonra bir yetkiliye sorduğu "Şimdi ne yapıyorum" sorusu dikkat çekmişti.


        KAYBETTİĞİ SANDIĞI MASKESİ CEBİNDEN ÇIKMIŞTI
        Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı. Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde bulmuştu.



        PROMTER BOMBASI
        Biden'ın bir prompterdan okuduğu gündem mesajları sırasında gerçekleşti. Canlı yayında prompterdan yazılanları okuyan Biden prompterda bulunan 'Alıntıyı sonlandır' 'Satırı tekrarla' şeklindeki notlarını da yanlışlıkla okumuştu.


            2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT
            Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada talimat listesi ifşa olmuştu. ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı. Biden ve Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.


            Talimat kağıdında şunlar yazıyordu:

            Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

            Oturacaksın.

            Basın mensupları gelecek.

            Sen 2 dakika brifing vereceksin.

            Basın mensupları odadan çıkacak.

            Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

            Katılımcılara teşekkür edeceksin.

            Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.



            BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU
            Biden, Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

            TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ
            Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın akıl sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu oldu. Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

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