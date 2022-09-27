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    • 27.09.2022 20:57
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    • 27.09.2022 21:14
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    CHP'li Özgür Özel tutuklu gazeteciler raporunu aklamak için Nedim Şener'in ismini kullandı! Nedim Şener iddiayı yalanlayarak tepki gösterdi!

    Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıda 1 polisimiz şehit oldu, 1 polisimiz yaralandı. Alçak saldırının üzüntüsünü atlatamadan, teröristin CHP'nin tutuklu gazeteciler listesinde yer aldığı ortaya çıktı. Özgür Özel ise yaptığı basın toplantısında iddialara cevap verdi. Nedim Şener, Özel’in açıklamalarına tepki gösterirken, CHP’nin söz konusu rapor hazırlanırken kendisiyle görüşüldüğünü de yalanladı.

    Özgür Özel’in aklanma çabasına Nedim Şener’den cevap

    Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen alçak saldırıda bir polis memuru şehit oldu.



    Saldırı sonrası CHP'li Veli Ağbaba'nın 2013'teki Tutuklu Gazeteciler Raporuna ilişkin açıklaması tekrar gündeme gelirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı basın toplantısıyla duyurulan raporda, polisimizi şehit eden teröristin de yer aldığı ortaya çıktı.

    ÜÇ CHP'Lİ VEKİLİN DE İMZASI VAR
    Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel imzasıyla hazırlanan 'Dünyanın En Büyük Cezaevi: Türkiye' isimli raporda terörist Dilşah Ercan da gazeteci olarak yer aldı.



    "TERÖRİST BULAMADIK"
    Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 2013'teki Tutuklu Gazeteciler Raporuna ilişkin açıklaması gündem oldu. Tutuklu gazeteciler arasında Mersin'deki saldırıda canlı bomba olan PKK'lı terörist Dilşah Ercan da bulunuyordu. Ağbaba, o dönem cezaevindeki sözde gazetecileri, "Değerli arkadaşlar rapor sonunda ulaştığımız sonuç şudur; "Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne hırsız, ne tecavüzcü ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik bulamadık. Cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir." sözleriyle savundu.

    ÖZEL'DEN FETÖ'YE ZİYARET
    Özel ve Ağbaba'nın sadece PKK'lı değil aynı zamanda FETÖ'cü teröristlerin de destekçisi olduğu ortaya çıktı. Ağbab ve Özel'in Silivri Cezaevinde tutuklu buunan FETÖ'cü teröristler Hidayet Karaca, Mehmet Baransu ve Gültekin Avcı gibi isimlerle birlikte casusluk davasında yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül'ü de ziyaret etttikleri ortaya çıktı.

    Raporu savunduğu açıklamasında 'nereden bilelim' yalanına sığınan Özel'in, terör suçundan yatan isimlere bile bile göre göre desteğini nasıl savunacağı bilinmiyor. İstanbul seçimlerinde AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazı için YSK'ya taşıdığı raporlar için 'bavul' iftirasına sarılan CHP İstanbul ekibinin, bavulcu terörist 'Mehmet Baransu'ya desteği iki yüzlü siyaseti bir kez daha ortaya çıkardı.



    ÖZGÜR ÖZEL, DEMİRTAŞ'I ANDI
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise bugün Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara cevap verdi. Özel'in konuşması sırasındaki "Bir kez daha söylüyoruz. Biz Demirtaş'a yapılanın bir hak ihlali olduğunu hukuksuzluk olduğunu, yattığı her günün de onun mücadelesinde nişan olduğunu söyledik, söylemeye de devam edeceğiz" sözlerine Nedim Şener tepki gösterdi.



        "PKK SÖZCÜSÜ DEMİRTAŞ'A NEDEN DESTEK OLUYORSUNUZ"
        Şener; "Haydi, 11 yıl önce PKK'dan hükümlü Dilşah Ercan adına "gazeteci" diye raporda yer verdiniz o da 11 yıl sonra terör saldırısı gerçekleştirdi. PEKİ terörist Öcalan'ın heykelini dikecek olan PKK sözcüsü Demirtaş'a neden destek oluyorsunuz: Tabii ki oy uğruna" dedi.



        RAPORU AKLAMAK İÇİN NEDİM ŞENER'İ KULLANMAYA ÇALIŞTI
        Özgür Özel ayrıca basın toplantısındaki konuşmasında hazırlanan raporu aklamak için, rapor hazırlanırken Nedim Şener ile görüşüldüğünü iddia etti.

        "KİMSE REZALETİ BENİM ÜZERİMDEN AKLAYAMAZ"
        Şener ise "Özgür Özel, bu rapor konusunda benimle görüşüldüğünü söylemiş, yalan. Raporun hazırlık tarihi 2012 Aralık-2013 Ocak. Ben 12 Mart 2012'de tahliye olmuştum. Ne içeride ne çıkınca rapor konusunda kimse benimle görüşmedi. Rezaleti benim üzerimden aklayamaz" sözleriyle Özel'in iddiasını yalandı.

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        Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel tutuklu gazeteciler raporunu aklamak için Nedim Şener'in ismini kullandı! Nedim Şener iddiayı yalanlayarak tepki gösterdi!
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