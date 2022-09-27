CHP'li Özgür Özel tutuklu gazeteciler raporunu aklamak için Nedim Şener'in ismini kullandı! Nedim Şener iddiayı yalanlayarak tepki gösterdi!

ÜÇ CHP'Lİ VEKİLİN DE İMZASI VAR

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel imzasıyla hazırlanan 'Dünyanın En Büyük Cezaevi: Türkiye' isimli raporda terörist Dilşah Ercan da gazeteci olarak yer aldı.







"TERÖRİST BULAMADIK"

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 2013'teki Tutuklu Gazeteciler Raporuna ilişkin açıklaması gündem oldu. Tutuklu gazeteciler arasında Mersin'deki saldırıda canlı bomba olan PKK'lı terörist Dilşah Ercan da bulunuyordu. Ağbaba, o dönem cezaevindeki sözde gazetecileri, "Değerli arkadaşlar rapor sonunda ulaştığımız sonuç şudur; "Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne hırsız, ne tecavüzcü ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik bulamadık. Cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir." sözleriyle savundu.



ÖZEL'DEN FETÖ'YE ZİYARET

Özel ve Ağbaba'nın sadece PKK'lı değil aynı zamanda FETÖ'cü teröristlerin de destekçisi olduğu ortaya çıktı. Ağbab ve Özel'in Silivri Cezaevinde tutuklu buunan FETÖ'cü teröristler Hidayet Karaca, Mehmet Baransu ve Gültekin Avcı gibi isimlerle birlikte casusluk davasında yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül'ü de ziyaret etttikleri ortaya çıktı.

Raporu savunduğu açıklamasında 'nereden bilelim' yalanına sığınan Özel'in, terör suçundan yatan isimlere bile bile göre göre desteğini nasıl savunacağı bilinmiyor. İstanbul seçimlerinde AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazı için YSK'ya taşıdığı raporlar için 'bavul' iftirasına sarılan CHP İstanbul ekibinin, bavulcu terörist 'Mehmet Baransu'ya desteği iki yüzlü siyaseti bir kez daha ortaya çıkardı.





ÖZGÜR ÖZEL, DEMİRTAŞ'I ANDI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise bugün Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara cevap verdi. Özel'in konuşması sırasındaki "Bir kez daha söylüyoruz. Biz Demirtaş'a yapılanın bir hak ihlali olduğunu hukuksuzluk olduğunu, yattığı her günün de onun mücadelesinde nişan olduğunu söyledik, söylemeye de devam edeceğiz" sözlerine Nedim Şener tepki gösterdi.