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    • 29.09.2022 09:14
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    • 29.09.2022 09:40
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    Mersin'deki polisevi saldırısında yeni görüntü! Terörist kendisini böyle patlatmış! Şehit polis Sedat Gezer'in son sözleri de ortaya çıktı

    Son dakika haberine göre A Haber Mersin'deki polisevine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıya ilişkin yeni görüntülere ulaştı. Görüntülerde polis ve bekçilerin teröristlerle çatıştığı anlar yer alırken, çatışma sonrası yaralanan teröristin kendisini patlatma anı da görülüyor. Saldırıda şehit olan kahraman polis Sedat Gezer'in son sözleri de ortaya çıktı. Teröristlerle kahramanca çatışan Gezer'in telsizden geçtiği anonsta yaralandığını söylemediği ve "Terör saldırısı var. Acil destek yollayın" diyerek teröristlerle çatışmaya devam ettiği öğrenildi.

    Mersin’deki polisevi saldırısında yeni görüntü

    A Haber ekipleri Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaştı.

    Mersin'deki polisevi saldırısında yeni görüntü! Terörist kendisini böyle patlatmış | Video

    Ekrana gelen görüntülerin solunda polis memurları ve bekçilerin siper alarak çatıştığı görülüyor.


    *İşte teröristin kendisini patlattığı anlar

    Çatışma sonrası yaralanan teröristlerin üzerlerindeki bombayı patlattığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.

    KAHRAMAN POLİSİN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Mersin Mezitli'deki hain saldırıdan tam bir kahramanlık hikayesi çıktı. Pazartesi gece Tece Polisevi'ne gelen 2 kadın teröristin amacı, içeri girip bombaları bina içinde patlatarak büyük bir katliam yapmaktı. Teröristlerden biri yavaşça nöbet kulübesine yaklaşarak susturucu takılı silahıyla polis memuru Sedat Gezer'e ateş açtı. İlk ateşte yaralanan Gezer anında silahını çekip teröristleri püskürttü.

        SON KURŞUNUNA KADAR ÇATIŞTI
        Saldırıya kahramanca direnerek büyük bir facianın önüne geçen şehit polis Sedat Gezer'in son telsiz kayıtlarına ulaşıldı. Teröristlere karşılık verdikten sonra hemen telsize sarılan Gezer, "Terör saldırısı var. Acil destek yollayın" dedikten sonra kendini dışarı attı. Telsizde "Ben yaralandım" bile demeyen Gezer, yola uzanıp bir ağacı kendine siper ederek teröristlerle çatışmaya başladı. Otomatik tüfeklerle kendisine kurşun yağdırmalarına rağmen teröristlerin bina içine girmelerine engel olan Gezer, hainlerden birini de vurdu. Gezer son kurşununa kadar çatıştı.

        BÜYÜK BİR KATLİAMI ENGELLEDİ
        Bu sırada telsiz anonsu ile silah seslerini duyan bekçi ve polisler olay yerine gelip çatışmaya dahil oldu. Gezer'in sergilediği kahramanlık sayesinde polisevine giremeyen teröristler kaçmayı da başaramayınca üzerlerindeki bombaları patlattı. Gezer kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Kahraman polis, o esnada binada olan polis memurları ve sivillerin hayatını kurtardı.

        NE OLMUŞTU?
        Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine önceki akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

        Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

            Ayrıca, terörist hakkında Türkiye metropollerinde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.

            Ayrıca Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan isimli teröristin CHP tarafından hazırlanan "Tutuklu Gazeteciler" listesinde yer aldığı ortaya çıktı. CHP'nin 2013'te hazırladığı raporda Dilşah Ercan'dan "mağdur" olarak bahsedildi.
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