Mersin'deki polisevi saldırısında yeni görüntü! Terörist kendisini böyle patlatmış! Şehit polis Sedat Gezer'in son sözleri de ortaya çıktı

SON KURŞUNUNA KADAR ÇATIŞTI

Saldırıya kahramanca direnerek büyük bir facianın önüne geçen şehit polis Sedat Gezer'in son telsiz kayıtlarına ulaşıldı. Teröristlere karşılık verdikten sonra hemen telsize sarılan Gezer, "Terör saldırısı var. Acil destek yollayın" dedikten sonra kendini dışarı attı. Telsizde "Ben yaralandım" bile demeyen Gezer, yola uzanıp bir ağacı kendine siper ederek teröristlerle çatışmaya başladı. Otomatik tüfeklerle kendisine kurşun yağdırmalarına rağmen teröristlerin bina içine girmelerine engel olan Gezer, hainlerden birini de vurdu. Gezer son kurşununa kadar çatıştı.