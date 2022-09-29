Mersin'deki polisevi saldırısında yeni görüntü! Terörist kendisini böyle patlatmış! Şehit polis Sedat Gezer'in son sözleri de ortaya çıktı

A Haber ekipleri Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaştı.
Mersin'deki polisevi saldırısında yeni görüntü! Terörist kendisini böyle patlatmış | Video
Ekrana gelen görüntülerin solunda polis memurları ve bekçilerin siper alarak çatıştığı görülüyor.
*İşte teröristin kendisini patlattığı anlar
Çatışma sonrası yaralanan teröristlerin üzerlerindeki bombayı patlattığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.
KAHRAMAN POLİSİN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mersin Mezitli'deki hain saldırıdan tam bir kahramanlık hikayesi çıktı. Pazartesi gece Tece Polisevi'ne gelen 2 kadın teröristin amacı, içeri girip bombaları bina içinde patlatarak büyük bir katliam yapmaktı. Teröristlerden biri yavaşça nöbet kulübesine yaklaşarak susturucu takılı silahıyla polis memuru Sedat Gezer'e ateş açtı. İlk ateşte yaralanan Gezer anında silahını çekip teröristleri püskürttü.