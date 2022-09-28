Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.09.2022 01:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.09.2022 01:54
    ABONE OL

    LGBT'li sapkınlardan büyük alçaklık! İslam'ı ve Müslümanları hedef aldılar: Kabe-i Münevvere'yle ilgili skandal tasvir

    Küresel sapkınlık projesi olan LGBT'nin provokatörleri etki alanını genişletmek için her türlü alçaklıktan geri durmuyor. Sosyal medyada @PixelHELPER kullanıcı adıyla sapkın yayınlara imza atan LGBT piyonu, Almanya'nın Kassel şehrinde LGBT bayrağı renklerinde balondan Kabe yaparak İslam dininin değerlerine saldırdı. Bu alçaklık büyük tepkiyle karşılandı.

    takvim.com.tr
    LGBT’li sapkınlardan büyük alçaklık!

    Toplumun ve ailenin temeline dinamit döşeyen, küresel sapkınlık projesi LGBT, etki alanını genişletmek için türlü türlü alçaklıklara başvuruyor.

    LGBT'li sapkınlardan büyük alçaklık! İslam'ı ve Müslümanları hedef aldılar



    Sosyal medyadan, TV'lere, satın aldığımız ürünlerden giydiğimiz giysilere, kısacası hayatımızın her alanına etki etmek isteyen küresel sapkınlar, İslam'ı ve Müslümanları hedef aldı.



    LGBT'Lİ SAPKINLAR İSLAM'I VE MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI
    Sosyal medya platformları üzerinden @PixelHELPER kullanıcı adıyla yayın yapan LGBT'li bir provokatör, Almanya Kassel'de LGBT bayrağı renklerinde balondan Kabe yaparak İslam dinine saldırdı.




    LGBT'li sapkın, "Kabe'yi, Kur'an'ı ve Hz. İbrahim ile İslâm'ı LGBT'ye göre reforme etmek istiyoruz" şeklinde alçakça sözler kullandı.

    Emperyal şeytanlar tarafından dayatması yapılan LGBT, sosyal medya platformlarında kendisine genişçe yer buluyor. Instagram son bir kaç ayda LGBT dayatmasına karşı paylaşımlar yapan onlarca hesabı kapattı, yüzlerce içeriği kaldırıldı.
        Aldatmak
        Haberler Güncel LGBT'li sapkınlardan büyük alçaklık! İslam'ı ve Müslümanları hedef aldılar: Kabe-i Münevvere'yle ilgili skandal tasvir
            SON DAKİKA