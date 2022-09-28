LGBT'li sapkınlardan büyük alçaklık! İslam'ı ve Müslümanları hedef aldılar: Kabe-i Münevvere'yle ilgili skandal tasvir







LGBT'li sapkın, "Kabe'yi, Kur'an'ı ve Hz. İbrahim ile İslâm'ı LGBT'ye göre reforme etmek istiyoruz" şeklinde alçakça sözler kullandı.



Emperyal şeytanlar tarafından dayatması yapılan LGBT, sosyal medya platformlarında kendisine genişçe yer buluyor. Instagram son bir kaç ayda LGBT dayatmasına karşı paylaşımlar yapan onlarca hesabı kapattı, yüzlerce içeriği kaldırıldı.