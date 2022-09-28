Başkan Erdoğan'ın üniversite arkadaşı Rafael Sadi'den müfteri mangılara 'diploma' şoku! Şirin Payzın'ın yüzü düştü, konuşmakta zorlandı





Bunun üzerine Payzın, kendinden emin ve küçümseyici bir üslupla 'Nereden?' diye bir soru yöneltti.



Rafael Sadi, Şirin Payzın'ı morartacak bir cevap verdi ve "Diploması var mı yok mu tartışılan Erdoğan'la dört yıl üniversitede aynı sırada okuduk" dedi.