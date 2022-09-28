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    • 29.09.2022 00:40
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    • 29.09.2022 01:08
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    Başkan Erdoğan'ın üniversite arkadaşı Rafael Sadi'den müfteri mangılara 'diploma' şoku! Şirin Payzın'ın yüzü düştü, konuşmakta zorlandı

    CHP yandaşı yayınlarla öne çeken Halk TV'de Şirin Payzın moderatörlüğünde yapılan programda gazeteci Rafael Sadi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile sınıf arkadaşı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Payzın, kendinden emin ve küçümseyici bir üslupla 'Nereden?' diye bir soru yöneltti. Sadi,"Diploması var mı yok mu tartışılan Erdoğan’la dört yıl üniversitede aynı sırada okuduk" şeklinde cevap verdi. Başkan Erdoğan'ın üniversiteden sınıf arkadaşı Rafael Sadi'nin bu cevap sonrası komik duruma düşen Şirin Payzın'ın yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

    takvim.com.tr
    Mangır Şirin Payzın’a ’diploma’ şoku!

    Yalan, kara propagadan, algı ve kirli manipülasyonda başı çeken CHP yandaşı Halk TV'de dikkat çeken bir yayın kayıtlara geçti.

    CHP yandaşı gazeteci Şirin Payzın'ın zor anları!

    Mangır medyanın önemli aktörlerinden biri olan kanalda, Şirin Payzın moderatörlüğünde yapılan programda gazeteci Rafael Sadi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile sınıf arkadaşı olduğunu söyledi.



    Bunun üzerine Payzın, kendinden emin ve küçümseyici bir üslupla 'Nereden?' diye bir soru yöneltti.

    Rafael Sadi, Şirin Payzın'ı morartacak bir cevap verdi ve "Diploması var mı yok mu tartışılan Erdoğan'la dört yıl üniversitede aynı sırada okuduk" dedi.



    Tüm bu yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

    BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ GÜÇLÜKLE KONUŞTU
    Komik duruma düşen Şirin Payzın'ın Başkan Erdoğan'ın üniversite arkadaşından aldığı cevap sonrası boğazının düğümlenmesi ve güçlükle konuşması dikkatlerden kaçmadı.
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