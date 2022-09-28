CHP'nin fondaşı Halk TV'de Güldem Atabay'dan devlete skandal suçlama! "Uyuşturucu parası kasaya girdi"

CHP'nin beslemesi HALK TV'de devleti açıkça ve küstahça hedef alan bir yayına daha imza atıldı.

Halk TV'de yayınlanan ve Şirin Payzın'n sunumuyla ekranlara gelen programda, sözde ekonomist Güldem Atabay yaptığı açıklamada "Devletin kasasına uyuşturucudan para girdi" yalanını dillendirdi.

Halk TV'de devlete skandal uyuşturucu suçlaması | Video

DEVLETE SKANDAL "UYUŞTURUCU" SUÇLAMASI

Atabay "Yılın ilk yedi ayında 37 milyar dolar cari açık var. Bunun yaklaşık 24 küsur milyar doları noksanla geldi. Bunun bir kısmı uyuşturucu parası olsa, bir kısmı kayıt dışı olsa, bir kısmı da dediğiniz şekilde gelen dövizlerle geldi Türkiye'ye." iddiasını ortaya attı.

*FT'nin benzer nitelikteki iddialarını okumak için fotoğrafa tıklayın

Hükümeti karalama yarışına giren Atabay'ın bu demeçleri büyük tepkiye neden oldu.