CHP'nin fondaşı Halk TV'de Güldem Atabay'dan devlete skandal suçlama! "Uyuşturucu parası kasaya girdi"

CHP'nin beslemesi HALK TV'de devleti açıkça ve küstahça hedef alan bir yayına daha imza atıldı.
Halk TV'de yayınlanan ve Şirin Payzın'n sunumuyla ekranlara gelen programda, sözde ekonomist Güldem Atabay yaptığı açıklamada "Devletin kasasına uyuşturucudan para girdi" yalanını dillendirdi.
Halk TV'de devlete skandal uyuşturucu suçlaması | Video
DEVLETE SKANDAL "UYUŞTURUCU" SUÇLAMASI
Atabay "Yılın ilk yedi ayında 37 milyar dolar cari açık var. Bunun yaklaşık 24 küsur milyar doları noksanla geldi. Bunun bir kısmı uyuşturucu parası olsa, bir kısmı kayıt dışı olsa, bir kısmı da dediğiniz şekilde gelen dövizlerle geldi Türkiye'ye." iddiasını ortaya attı.
*FT'nin benzer nitelikteki iddialarını okumak için fotoğrafa tıklayın
Hükümeti karalama yarışına giren Atabay'ın bu demeçleri büyük tepkiye neden oldu.
DEVLETİN YAPTIĞI AÇIKLAMALARA BAKMADAN AÇIKÇA İFTİRA ATTI
İçişleri Bakanı Soylu, bu ay içinde uyuşturucu operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildiğini bildirmişti.
BAKAN SOYLU UYUŞTURUCU İLE MÜCADELENİN RAKAMLARINI NET BİR ŞEKİLDE AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından "Hem terör ve uyuşturucu hem de finansmanıyla topyekun mücadele. Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar (toz, kubar), 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi. 140 milyar lira yasa dışı gelir engellendi. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadesini kullanmıştı.