LGBT sapkınlığına geçit yok! Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed'in İstanbul'daki konuşması iptal edildi

Avrupa'da 'eşcinsel imam' olarak tanınan ve LGBT dayatmasına hizmet eden Mohamed Zahed'in İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan konuşması gelen tepkiler üzerine iptal edildi.
Zahed'in ismi Brand Week İstanbul'un resmi internet sitesinden ve sosyal medya paylaşımlarından kaldırıldı.
Çok sayıda ismin konuşmacı olarak katılacağı 7-11 Kasım Brand Week İstanbul konuşmaları listesinden yer alan Zahed'e kamuoyundan büyük tepki gelmişti.
Gelen tepkilere kayıtsız kalamayan organizatörler, resmi siteden ve sosyal medya paylaşımlarından Zahed'i kaldırdı.
Son olarak Instagram'da Zahed hakkında yapılan paylaşımların kaldırıldığı görüldü.