Türkiye'deki LGBT yapılarına oluk oluk para aktı! Avrupa ve ABD'den sapkın derneklere 362 milyon TL

MİLYONLAR HAVADA UÇUŞTU

En çok fon alan Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği oldu. CHP'li 10'dan fazla belediye ile ortak proje de geliştiren derneğe 5 yılda güncel dolar kuruyla 120 milyon lirayı aşkın (6 milyon 675 bin dolar) para aktarıldı. İkinci sırayı 84 milyon 188 bin lira (4 milyon 677 bin dolar) ile Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği, üçüncü sırayı ise 77 milyon 681 bin lira (4 milyon 315 bin dolar) ile Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği aldı.

15 DOLAR ALAN DA VAR

1 milyon dolar üzerinde fon alan dernekler listesinde Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel İnterseksüel Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği de kendisine yer buldu. Diğer dernekler ise 962 bin dolardan 15 dolara kadar yurt dışı bağışı ile listeye girdi. Derneklerin gelirlerinin yüzde 5'ini oluşturan yerli bağışçıları kimlerin oluşturduğu ise merak konusu oldu.