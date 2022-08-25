LGBT'li bir çiftin "bebeğimiz oldu, artık aileyiz" ifadeleriyle bir bebekle yaptığı paylaşımlar sosyal medyada adeta infiale neden oldu.
Domuz eti yeme videosuyla daha önce tepkilerin hedefi olan Nuray Güler ve Yeliz Günay isimli ikili, bir bebekle çekildikleri fotoğrafı "Artık 3 kişilik bir aileyiz, hoş geldin oğlum" notuyla paylaştı. Ayrıca, bebekle çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştıkları görüldü.
Sosyal medyada kullanıcılar, hem çocuk istismarı yapıldığı gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.