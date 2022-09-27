Mersin'deki terör saldırısının ardından provokasyona giriştiler! Provokatif paylaşım yapan 22 hesap yöneticisine inceleme başlatıldı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısında polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis memuru da yaralanmıştı.
Çıkan çatışmada yaralanan 2 kadın terörist ise sırt çantalarındaki bombaları ateşleyerek kendilerini patlatmıştı.
Sosyal medyada ise terör saldırısıyla ilgili provokasyona giriştiler.
FETÖ'nün sosyal medya ağında yer alan Polis Platformu (@Polisbirlik) isimli hesap polisevi saldırısına ilişkin "Seçim startı Mersin'de verildi" şeklinde paylaşımda bulundu. Alçaklıkta zirve yapan sosyal haşhaşilerin bu algı oyunu büyük tepkiyle karşılandı. Öte yandan paylaşımın apar tapor silinmesi dikkatlerden kaçmadı.
CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden, Twitter adresinden saldırının cinnet geçiren bir kadın polis tarafından gerçekleştirildiği iftirasını attı. Erden, Gelen tepkiler üzerine geri adım atarak özür diledi.
EGM PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü ve Mersin'deki terör saldırısına ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 22 kişini tespit edildiğini duyurdu.
EGM'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.
Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 26.09.2022 tarihinde Mersin/Mezitli'de Polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya platformlarında halkın sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 22 hesap yöneticisinin tespiti yapılmıştır.
Bahse konu şahıslar hakkında adli işlemlere başlanılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."