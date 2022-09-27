Mersin'deki terör saldırısının ardından provokasyona giriştiler! Provokatif paylaşım yapan 22 hesap yöneticisine inceleme başlatıldı





CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden, Twitter adresinden saldırının cinnet geçiren bir kadın polis tarafından gerçekleştirildiği iftirasını attı. Erden, Gelen tepkiler üzerine geri adım atarak özür diledi.



EGM PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü ve Mersin'deki terör saldırısına ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 22 kişini tespit edildiğini duyurdu.



EGM'den yapılan açıklama şu şekilde;



"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 26.09.2022 tarihinde Mersin/Mezitli'de Polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya platformlarında halkın sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 22 hesap yöneticisinin tespiti yapılmıştır.

Bahse konu şahıslar hakkında adli işlemlere başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."