Terör saldırısının altından CHP'nin çıktığını gören mangır medyası gerçeği görmezden geldi! Halk TV'den Ayşenur Arslan: "Bilgi karışıklığı var"

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 48 yaşındaki polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, bir polis ile bir sivil de yaralandı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu alçak saldırıyı gerçekleştirenlerin terör örgütü PKK olduğunu açıkça ifade etti.
ŞEHİT DİYEMEDİ
Ancak hain saldırıdan 12, açıklamadan 9 saat sonra konuşan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, skandal açıklamalarda bulundu. Arslan, saldırıda teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru için 'şehit' demek yerine "Hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
'NEYİN NESİ BELLİ DEĞİL'
Arslan, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarına rağmen saldırı hakkında 'Neyin nesi belli değil' şeklinde konuştu. Arslan, "Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil, bilgi karışıklığı var" dedi.
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BAKANLIK KİMLİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunulduğu ve saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.