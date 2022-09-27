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    • Güncel
    • 27.09.2022 14:22
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    • 27.09.2022 14:35
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    Terör saldırısının altından CHP'nin çıktığını gören mangır medyası gerçeği görmezden geldi! Halk TV'den Ayşenur Arslan: "Bilgi karışıklığı var"

    Son dakika haberi! Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Daha önce yaptığı skandal açıklamalara bir yenisini ekleyen CHP yandaşı Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, saldırının PKK tarafından yapıldığının bilinmesine rağmen "Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil, bilgi karışıklığı var" dedi. Teröristlerden "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan'a özgürlük talep edildiğini de görmezden gelen Arslan, şehit olan polis memuru için hayatını kaybetti ifadesini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mangır medyası gerçeği görmezden geldi!

    Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 48 yaşındaki polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, bir polis ile bir sivil de yaralandı.

    MANGIR MEDYASI GERÇEĞİ GÖRMEZDEN GELDİ | VİDEO İZLE

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu alçak saldırıyı gerçekleştirenlerin terör örgütü PKK olduğunu açıkça ifade etti.

    ŞEHİT DİYEMEDİ
    Ancak hain saldırıdan 12, açıklamadan 9 saat sonra konuşan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, skandal açıklamalarda bulundu. Arslan, saldırıda teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru için 'şehit' demek yerine "Hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

    'NEYİN NESİ BELLİ DEĞİL'
    Arslan, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarına rağmen saldırı hakkında 'Neyin nesi belli değil' şeklinde konuştu. Arslan, "Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil, bilgi karışıklığı var" dedi.

    CHP'NİN TERÖRİST İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

    BAKANLIK KİMLİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
    İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunulduğu ve saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

        Teröristlerin kimliğine ilişkin çalışmalarda, teröristlerden birinin "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi."



        CHP'NİN ÖZGÜRLÜK İSTEDİĞİ TERÖRİST PKK'NIN MERSİN SALDIRISINDA ORTAYA ÇIKTI

        CHP'NİN RAPORUNA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN


            CHP'nin büyük bir algı operasyonuna imza atarak hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye' adlı skandal raporuda yer alan sözde gazetecinin Mersin'deki saldırıyı düzenleyen kadın teröristlerden biri olduğu ortaya çıktı.

            CHP TERÖRİST İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
            "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan'ın ismi CHP'nin bir süre önce "tutuklu gazeteciler" arasında gösterip "özgürlük" istediği belirlendi.

            TERÖRİST ERCAN'IN POLİSEVİNE SALDIRI ANI KAMERADA | VİDEO İZLE



            Skandal raporu Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hazırladığı görülüyor.



                RAPORU KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMIŞTI
                Raporu 23 Temmuz 2013 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklamıştı. O tarihte yaptığı açıklamada, sözde gazetecilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Tutuklu gazeteci olmaz, hapiste gazeteci olmaz, yazı yazdı diye gazeteci işinden olmaz. Eğer siz Türkiye'yi dünyada saygınlığı olan bir ülke konumuna getirmek istiyorsanız ilk yapacağınız iş medyayı özgür bırakmaktır. Medyası özgür olmayan bir toplumun demokrasi taleplerine fren koyamazsınız. Gezi parkı eylemlerine fren koyamazsınız." demişti.

                TERÖRİSTLERİN BOMBA DÜZENEĞİ BIRAKMA ANLARI | VİDEO İZLE

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                Haberler Güncel Terör saldırısının altından CHP'nin çıktığını gören mangır medyası gerçeği görmezden geldi! Halk TV'den Ayşenur Arslan: "Bilgi karışıklığı var"
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