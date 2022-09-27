PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin alçak saldırıyı gerçekleştiren terörist için 2014 yılında önerge verdiği ortaya çıktı

Öldürülen teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edildi.
HDP'nin bir polisi şehit eden terörist Ercan ile ilgili 2014 yılında TBMM'ye önerge verdiği ortaya çıktı.
Öldürülen teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edildi.
HDP'nin bir polisi şehit eden terörist Ercan ile ilgili 2014 yılında TBMM'ye önerge verdiği ortaya çıktı.
PKK'LI TERÖRİSTE 'MAĞDUR GAZETECİ' DEDİLER
Dönemin HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan imzalı önergede PKK'lı teröristin ifade özgürlüğü kısıtlanan 'mağdur bir gazeteci' olduğunun iddia edildiği görüldü.
Özgür basına yönelik bir saldırının olduğunun belirtildiği önergede, halkın doğru haber alma hakkının ihlal edildiği öne sürüldü.
CHP DE SAHİP ÇIKMIŞTI
Öte yandan, aynı teröristin CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı.
CHP TERÖRİST İÇİN ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
"Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan'ın ismi CHP'nin bir süre önce "tutuklu gazeteciler" arasında gösterip "özgürlük" istediği belirlendi. Skandal raporu Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hazırladığı görülüyor.
RAPORU KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMIŞTI
Raporu 23 Temmuz 2013 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklamıştı. O tarihte yaptığı açıklamada, sözde gazetecilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Tutuklu gazeteci olmaz, hapiste gazeteci olmaz, yazı yazdı diye gazeteci işinden olmaz. Eğer siz Türkiye'yi dünyada saygınlığı olan bir ülke konumuna getirmek istiyorsanız ilk yapacağınız iş medyayı özgür bırakmaktır. Medyası özgür olmayan bir toplumun demokrasi taleplerine fren koyamazsınız. Gezi parkı eylemlerine fren koyamazsınız." demişti.
BUNLAR MİLLETİN KARŞISINA HANGİ YÜZLE ÇIKACAK
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık sosyal medya hesabında çok sert tepki gösteri. Çalık yaptığı paylaşımda, "HDP'li Pervin Buldan Mersin'de polisimizi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclis'e önerge vermiş. Bunlar hangi yüzle milletimizin karşısına çıkıp kendilerini anlatacak?" dedi.