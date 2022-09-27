PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin alçak saldırıyı gerçekleştiren terörist için 2014 yılında önerge verdiği ortaya çıktı





RAPORU KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMIŞTI

Raporu 23 Temmuz 2013 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklamıştı. O tarihte yaptığı açıklamada, sözde gazetecilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Tutuklu gazeteci olmaz, hapiste gazeteci olmaz, yazı yazdı diye gazeteci işinden olmaz. Eğer siz Türkiye'yi dünyada saygınlığı olan bir ülke konumuna getirmek istiyorsanız ilk yapacağınız iş medyayı özgür bırakmaktır. Medyası özgür olmayan bir toplumun demokrasi taleplerine fren koyamazsınız. Gezi parkı eylemlerine fren koyamazsınız." demişti.