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    • 28.09.2022 01:01
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    • 28.09.2022 01:47
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    Yıkılmaya yüz tutan masa entrikadan geçilmiyor! İYİ Parti'den HDPKK'ya "gölge ortak değil asil ortak ol" daveti

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masa entrikadan, milleti aldatmadan geçilmiyor... Geçtiğimiz günlerde CHP'nin HDP'ye verdiği 'Bakanlık vaadi' sonrası İYİ Parti cephesi 'HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız' tiyatrosunu sahnelemişti. Bu tiyatrounun etkileri sürerken Meral Akşener'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Akşener, saman altından su yürüttüğü HDP'ye "gölge değil asil ortak ol" şeklinde üstü kapalı bir davette bulundu.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti’den HDP’ye asil ortak ol daveti

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.


    Geçtiğimiz günlerde CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye Bakanlık vaadi' masadaki yeni tiyatroya gözler önüne sermiş, İYİ Parti cephesinden CHP'yi ve HDP'yi hedef alan göstermelik tepkiler gelmişti.



    Bilindiği üzere Meral Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu.

    İYİ Parti'nin sahnelediği "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosunun etkileri sürerken Meral Akşener'den dikkat çeken bir çıkış geldi.



    İYİ PARTİ'DEN HDP'YE "GÖLGE DEĞİL ASİL ORTAK OL" DAVETİ
    Akşener, HDP'ye "gölge değil asil ortak ol" davetinde bulundu.

    HDP ile saman altından su yürüttüğü gerçeğini görmezden gelen Akşener, "HDP'nin masada olması gerektiğini iddia eden bir ekip daha var. Bu arkadaşlar İYİ Parti'nin engel olduğunu düşünüyorsa, diğer 5 parti de kabul ediyorsa, biz kalkarız HDP oturur" dedi.



        İYİ PARTİ VE HDP ARASINDA KAHVALTI SEANSLARI
        Öte yandan HDPKK'lı Hasip Kaplan, istediği zaman randevu almadan Akşener'e kahvaltıya gidebileceğini söyledi.

        HDPKK'lı Kaplan,"Ben istersem eşimle randevu almadan Akşener'e kahvaltıya rahat giderim" ifadelerini kullandı.



        HDP: İYİ PARTİLİLER HDP VE PKK'YA GÖNÜL VERENLERİN OYLARIYLA MECLİSTE
        Bilindiği üzere Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu...

        "HDP'lilerin oylarıyla burada oturuyorsunuz"


        İttifakı HDPKK'lı Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip mecliste oturtabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.



        DEMİRTAŞ'A KAHVALTI YANLAMASI, 'CB ADAYI OLMALI' ÇAĞRISI...
        Akşener daha önceden de Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini dile getirmiş, HDP'nin Kürtlerin siyasi temsilcisi olduğunu belirterek "Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olmalıdır" şeklinde konuşmuştu.



        HDP mevzusunda ikili oynayan Meral Akşener, 2017 yılında da CHP ile ittifak yapmayız deyip, kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu ile yan yana iş tutmuştu.
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            Haberler Güncel Yıkılmaya yüz tutan masa entrikadan geçilmiyor! İYİ Parti'den HDPKK'ya "gölge ortak değil asil ortak ol" daveti
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