Yıkılmaya yüz tutan masa entrikadan geçilmiyor! İYİ Parti'den HDPKK'ya "gölge ortak değil asil ortak ol" daveti





Bilindiği üzere Meral Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu.

İYİ Parti'nin sahnelediği "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosunun etkileri sürerken Meral Akşener'den dikkat çeken bir çıkış geldi.