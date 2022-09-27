Yıkılmaya yüz tutan masa entrikadan geçilmiyor! İYİ Parti'den HDPKK'ya "gölge ortak değil asil ortak ol" daveti

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.
Geçtiğimiz günlerde CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye Bakanlık vaadi' masadaki yeni tiyatroya gözler önüne sermiş, İYİ Parti cephesinden CHP'yi ve HDP'yi hedef alan göstermelik tepkiler gelmişti.
Bilindiği üzere Meral Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu.
İYİ Parti'nin sahnelediği "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosunun etkileri sürerken Meral Akşener'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
İYİ PARTİ'DEN HDP'YE "GÖLGE DEĞİL ASİL ORTAK OL" DAVETİ
Akşener, HDP'ye "gölge değil asil ortak ol" davetinde bulundu.
HDP ile saman altından su yürüttüğü gerçeğini görmezden gelen Akşener, "HDP'nin masada olması gerektiğini iddia eden bir ekip daha var. Bu arkadaşlar İYİ Parti'nin engel olduğunu düşünüyorsa, diğer 5 parti de kabul ediyorsa, biz kalkarız HDP oturur" dedi.