Mersin’deki terörist CHP raporunda! CHP’nin ‘’Tutuklu Gazeteciler Raporu’’ teröristlere kamuflaj mı? A Haber’de değerlendirildi

Mersin'de gerçekleşen alçak saldırının siyasi uzantıları deşifre ediliyor. A Haber'de canlı yayınlanan Memleket Meselesi'nde PKK'nın siyasi ayağı HDP ve CHP'nin eli kanlı katilleri meşrulaştırma çabaları tek tek ortaya çıkartıldı. Sabah Gazetesi Haber Kordinatörü Kenan Kıran, "Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu ve şu an CHP, PKK terör örgütünü ve siyasal uzantısı HDP’yi meşrulaştırdı. Bu 2014’de seçim ittifakıyla başladı ve bu aşamaya geldi. Ve şu an HDP, PKK terör örgütünü meşrulaştırıyor. CHP’de HDP üzerinden meşrulaştırıyor." dedi.