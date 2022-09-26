FETÖ'nün sosyal haşhaşileri iş başında! Mersin'deki polisevi saldırısı üzerinden alçak provokasyon

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine uzun namlulu silahlarla alçak bir saldırı düzenlendi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınırken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.





Saldırı düzenlenen polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde imha edildi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.