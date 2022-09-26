FETÖ'nün sosyal haşhaşileri iş başında! Mersin'deki polisevi saldırısı üzerinden alçak provokasyon

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine uzun namlulu silahlarla alçak bir saldırı düzenlendi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınırken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Saldırı düzenlenen polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde imha edildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.
PROVOKASYON İÇİN KOLLARI SIVADILAR
Türkiye pürdikkat Mersin'den gelen haberleri beklerken, sosyal medyadaki birtakım kirli odaklar da provokasyon için kolları sıvadı.
ALÇAKLIK!
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yakınlığıyla bilinen Polis Platformu (@Polisbirlik) isimli sosyal medya hesabı, Twitter üzerinden Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin "Seçim startı Mersin'de verildi" şeklinde paylaşımda bulundu.
Alçaklıkta sınır tanımayan söz konusu paylaşıma büyük tepki yağdı.