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    • Güncel
    • 27.09.2022 01:20
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    • 27.09.2022 01:34
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    FETÖ'nün sosyal haşhaşileri iş başında! Mersin'deki polisevi saldırısı üzerinden alçak provokasyon

    Türkiye Mersin Mezitli'deki polisevi saldırısını konuşurken birtakım kirli odaklar da provokasyon için kolları sıvadı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya ayağında yer alan Polis Platformu (@Polisbirlik) isimli hesap polisevi saldırısına ilişkin "Seçim startı Mersin'de verildi" şeklinde paylaşımda bulundu. Alçaklıkta zirve yapan sosyal haşhaşilerin bu algı oyunu büyük tepkiyle karşılandı. Öte yandan paylaşımın apar tapor silinmesi dikkatlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    Polisevi saldırısı üzerinden alçak provokasyon

    Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine uzun namlulu silahlarla alçak bir saldırı düzenlendi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınırken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

    Mersin'de polisevine bombalı saldırı



    Saldırı düzenlenen polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde imha edildi.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.



    PROVOKASYON İÇİN KOLLARI SIVADILAR
    Türkiye pürdikkat Mersin'den gelen haberleri beklerken, sosyal medyadaki birtakım kirli odaklar da provokasyon için kolları sıvadı.

    ALÇAKLIK!
    Fetullahçı Terör Örgütü'ne yakınlığıyla bilinen Polis Platformu (@Polisbirlik) isimli sosyal medya hesabı, Twitter üzerinden Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin "Seçim startı Mersin'de verildi" şeklinde paylaşımda bulundu.

    Alçaklıkta sınır tanımayan söz konusu paylaşıma büyük tepki yağdı.

    APAR TOPAR SİLDİ!
    Mersin'de polisevinin hedef alındığı, 2 polisimizin yaralandığı, alçak saldırı üzerinden algı operasyonuna soyunan FETÖ'cü Polis Platformu (@Polisbirlik) gelen tepkiler üzerine apar topar tweeti sildi.
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    Polisevi saldırısı üzerinden alçak provokasyon
    Haberler Güncel FETÖ'nün sosyal haşhaşileri iş başında! Mersin'deki polisevi saldırısı üzerinden alçak provokasyon
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