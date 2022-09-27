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    • 27.09.2022 07:19
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    CHP'li Bilecik Belediyesi'nde skandal: Konser araçlarının yakıtı vatandaşın cebinden

    Son dakika haberi! Kentteki tüm yemekli organizasyonları eşinin sahibi olduğu Subaşı Yemek Sanayiye verdiği ortaya çıkan Bilecik Belediye Başkan Vekili CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı. Bilecik’in kurtuluşun 100. yıldönümünde şehre ünlü sanatçıları getiren belediyenin, sanatçıların ekipmanlarını taşıyan araçların depolarını doldurduğu bir belediye çalışanının paylaşımı ile deşifre oldu.

    Konser araçlarının yakıtı vatandaşın cebinden

    Kaldığı lüks otelin alkol tüketimi de dahil 21 bin 600 liralık faturasını belediyeye ödeten Bilecik Belediye Başkan Vekili CHP'li Melek Mızrak Subaşı gündemden düşmüyor.

    Subaşı son olarak Bilecik'in kurtuluşunun 100. yıldönümünde kente Derya Uluğ ve Zeynep Bastık'ı getirdi. Sanatçıların ekip ve ekipmanları kamyonlarla şehre geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda sahneler kuruldu.

    SKANDAL PAYLAŞIMLA ORTAYA ÇIKTI
    Meydanda kurtuluş coşkusu sürerken, ekipman kamyonları ise apar topar belediye destek hizmetlerinin akaryakıt pompasına çekilerek depoları dolduruldu. Yaşanan skandalı ise bir belediye çalışanının paylaşımı ortaya çıkardı.

        Durumu emek vermek olarak yorumlayan belediye çalışanı Sabri Ö. araçların depolarının doldurulduğu o anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "O konserler öyle kolay olmuyor" diye yazdı.

        VATANDAŞI TEHDİT ETTİ
        Fotoğraf kısa sürede yayılırken, astronomik rakamlarla gelen sanatçıların bir de ekipman araçlarına akaryakıt doldurulması vatandaşı çileden çıkardı. Sabri Ö. ise tepkilerin ardından sosyal medya hesabından, "Benim paylaştığım, yaptığımız emeği göstermeye çalıştığım o fotoğrafları sağa sola dağıtan kişi, seni bulduğumda verdiğim tüm sözleri ve yeminleri unutacağım. Seninle uğraşmazsam adam değilim" diyerek tehditler savurdu.

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        Haberler Güncel CHP'li Bilecik Belediyesi'nde skandal: Konser araçlarının yakıtı vatandaşın cebinden
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