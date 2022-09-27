CHP'li Bilecik Belediyesi'nde skandal: Konser araçlarının yakıtı vatandaşın cebinden

VATANDAŞI TEHDİT ETTİ

Fotoğraf kısa sürede yayılırken, astronomik rakamlarla gelen sanatçıların bir de ekipman araçlarına akaryakıt doldurulması vatandaşı çileden çıkardı. Sabri Ö. ise tepkilerin ardından sosyal medya hesabından, "Benim paylaştığım, yaptığımız emeği göstermeye çalıştığım o fotoğrafları sağa sola dağıtan kişi, seni bulduğumda verdiğim tüm sözleri ve yeminleri unutacağım. Seninle uğraşmazsam adam değilim" diyerek tehditler savurdu.

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