CHP'li Bilecik Belediyesi'nde skandal: Konser araçlarının yakıtı vatandaşın cebinden

Kaldığı lüks otelin alkol tüketimi de dahil 21 bin 600 liralık faturasını belediyeye ödeten Bilecik Belediye Başkan Vekili CHP'li Melek Mızrak Subaşı gündemden düşmüyor.
Subaşı son olarak Bilecik'in kurtuluşunun 100. yıldönümünde kente Derya Uluğ ve Zeynep Bastık'ı getirdi. Sanatçıların ekip ve ekipmanları kamyonlarla şehre geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda sahneler kuruldu.
SKANDAL PAYLAŞIMLA ORTAYA ÇIKTI
Meydanda kurtuluş coşkusu sürerken, ekipman kamyonları ise apar topar belediye destek hizmetlerinin akaryakıt pompasına çekilerek depoları dolduruldu. Yaşanan skandalı ise bir belediye çalışanının paylaşımı ortaya çıkardı.