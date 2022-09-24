Milletten alamadığı icazeti ABD'den almaya gidiyor! Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na: Lideri halk seçer, sen millete sormuyorsun

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.



Adaylığı İYİ Parti vetosuna takılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD yoluna revan olacak.









OKYANUS ÖTESİNE 'İCAZET' SEFERİ

Okyanus ötesine yapılacak olan 'icazet' seferi öncesi Kılıçdaroğlu, adaylığına tümsek olan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimleri parlatmaya yeltenen Meral Akşener ve İYİ Parti'ye sert göndermelerde bulundu.