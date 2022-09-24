Milletten alamadığı icazeti ABD'den almaya gidiyor! Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na: Lideri halk seçer, sen millete sormuyorsun

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.
Adaylığı İYİ Parti vetosuna takılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD yoluna revan olacak.
OKYANUS ÖTESİNE 'İCAZET' SEFERİ
Okyanus ötesine yapılacak olan 'icazet' seferi öncesi Kılıçdaroğlu, adaylığına tümsek olan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimleri parlatmaya yeltenen Meral Akşener ve İYİ Parti'ye sert göndermelerde bulundu.
"BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
"Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin.
Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası, 'CHP Genel Başkanlığı' karşılığında yarıştan çekilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve son dönemde Meral Akşener'e yakın duran Mansur Yavaş destek açıklaması yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun olay sözleri, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından CHP ve İYİ Parti arasında da restleşmeler baş gösterdi.
AKŞENER: ADAY BİZİM GÖSTERDİĞİMİZ KİŞİ OLACAK
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na nazire yaparcasına ''Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez; varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir. 13. cumhurbaşkanı bizim aday gösterdiğimiz kişi olacaktır.'' diye konuştu.