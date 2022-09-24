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    • 24.09.2022 23:54
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    Milletten alamadığı icazeti ABD'den almaya gidiyor! Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na: Lideri halk seçer, sen millete sormuyorsun

    Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştireceği zamanlaması manidar ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ABD'ye icazet almaya gideceğini söyleyen Sevigen, "Liderini halk seçer. Sen millete sormuyorsun" şeklinde konuştu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Sevigen, ABD'nin masa üzerindeki tahakkümüne dikkat çekmiş, "Türkiye için dışarıdan talimat alırsanız, emir alırsanız onun altından kalkamazsınız. Yardım alırsanız borçlu kalırsınız" ifadelerini kullanmıştı.

    takvim.com.tr
    Milletten alamadığı icazeti ABD’den almaya gidiyor

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.

    Adaylığı İYİ Parti vetosuna takılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD yoluna revan olacak.

    Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na 'icazet' salvosu



    OKYANUS ÖTESİNE 'İCAZET' SEFERİ
    Okyanus ötesine yapılacak olan 'icazet' seferi öncesi Kılıçdaroğlu, adaylığına tümsek olan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimleri parlatmaya yeltenen Meral Akşener ve İYİ Parti'ye sert göndermelerde bulundu.

    "BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

    Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin.

    Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

    EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
    Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası, 'CHP Genel Başkanlığı' karşılığında yarıştan çekilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve son dönemde Meral Akşener'e yakın duran Mansur Yavaş destek açıklaması yaptı.

    Kılıçdaroğlu'nun olay sözleri, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından CHP ve İYİ Parti arasında da restleşmeler baş gösterdi.


    AKŞENER: ADAY BİZİM GÖSTERDİĞİMİZ KİŞİ OLACAK
    İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na nazire yaparcasına ''Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez; varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir. 13. cumhurbaşkanı bizim aday gösterdiğimiz kişi olacaktır.'' diye konuştu.



        "NABIZ YOKLUYOR, İCAZET ALMAYA GİDİYOR"
        Tüm bu gelişmelerin ışığında bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, Deniz Baykal'ın en yakınında bulunan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştireceği zamanlaması manidar ziyareti değerlendiren Sevigen, "Nabız yokluyor. İcazet almaya gidiyor. Halk var halk... Bunu anlatamıyorum. Ben CHP'nin özüyüm, onlar kim ya? Daha dün geldiler Allah aşkına..." ifadelerini kullandı.

        Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na 'icazet' salvosu



        Lideri yalnızca halkın seçeceğini söyleyen Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun millete sormadan hareket ettiğine dikkat çekti.

        Eski CHP Genel Sekreteri, "Liderini halk seçer. Sokağa çıktığın zaman yüz binler arkadan mı? İşte o zaman 'Millet kararını vermiş' dersin. Sen millete sormuyorsun" şeklinde konuşarak Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.


        "DIŞARIDAN EMİR ALIRLARSA ALTINDAN KALKAMAZLAR"
        Mehmet Sevigen geçtiğimiz günlerde takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e gündeme ilişkin ses getirecek açıklamalarda bulunmuştu.

        Masayı 6+1+1 formülü ile açıklayan Sevigen, ABD'nin tahakkümüne dikkat çekmiş, "Türkiye için dışarıdan talimat alırsanız, emir alırsanız onun altından kalkamazsınız. Yardım alırsanız borçlu kalırsınız" uyarısında bulunmuştu.

        İşte Sevigen'in konuya ilişkin öne çıkan açıklamaları;

        6+1 hatta 6+1+1… Biden muhalefeti destekleyeceğini söyledi. Erdoğan'ı devirmek için. Bizim arkadaşların hiçbirisi tepki göstermedi. Türkiye için dışarıdan talimat alırsanız, emir alırsanız onun altından kalkamazsınız. Yardım alırsanız borçlu kalırsınız.

        6'lı masada aday kim olursa olsun eğer bunu düşmanlık üzerine kurarsanız hiçbir şey fark etmez. Burada siyasi partiler yok Tayyip Erdoğan düşmanlığı var. Erdoğan'ı sevenler ve sevmeyenler diye Türkiye ikiye ayrılmış. Yani oradan çıkacak bir isim kim olursa olsun çok fazla etkisi olmayacak. Dikkat edin konuşmalarına, diyorlar ki biz belirleyeceğiz. Ama alttaki taban hiç onların umurlarında değil. Tıpış tıpış gidip vereceksiniz gözüyle bakıyorlar ama durum öyle değil. Aday Türkiye'ye yönetecek mi, yönetemeyecek mi? Yetenekleri nedir, kabiliyetleri nedir bakmıyorlar.
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        Haberler Güncel Milletten alamadığı icazeti ABD'den almaya gidiyor! Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na: Lideri halk seçer, sen millete sormuyorsun
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