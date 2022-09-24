CHP'li İBB'nin tarihi surlarla ilgili yalanı çöktü: "Onlar 844 metrekare biz 230 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve ekibinin ilçe belediyesi olarak alanı kirlettiklerini, onların ise temizlediğini söylediğini aktardı.
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İSTANBUL'UMUZA 230 BİN METREKARELİK TARİHİ BİR ŞÖLEN HAZIRLIYORUZ
Fatih Belediye Başkanı Turan, "Oysa İBB yönetimi 844 metrekarelik bir alanın gösterisini yapmakta iken biz Fatih'imize, İstanbul'umuza 230 bin metrekarelik tarihi bir şölen hazırlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.