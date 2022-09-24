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    • Güncel
    • 24.09.2022 23:12
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    • 24.09.2022 23:12
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    CHP'li İBB'nin tarihi surlarla ilgili yalanı çöktü: "Onlar 844 metrekare biz 230 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

    Son dakika haberi! Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarihi kara surlarına ilçe belediyesinin hafriyat döktüğü iddiasına ilişkin "İBB sadece Mevlanakapı'da T51-T52 sur, burçlar ve burçların önündeki yalnızca 844 metrekarelik alanda kumlama ve hafriyat çalışmasını yaptı. Biz bu bölgeyi de içine alan 230 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li İBB’nin tarihi surlarla ilgili yalanı çöktü!

    Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ve ekibinin ilçe belediyesi olarak alanı kirlettiklerini, onların ise temizlediğini söylediğini aktardı.

    CHP'Lİ İBB'NİN TARİHİ SURLARLA İLGİLİ YALANI ÇÖKTÜ! VİDEO İZLE

    İSTANBUL'UMUZA 230 BİN METREKARELİK TARİHİ BİR ŞÖLEN HAZIRLIYORUZ


    Fatih Belediye Başkanı Turan, "Oysa İBB yönetimi 844 metrekarelik bir alanın gösterisini yapmakta iken biz Fatih'imize, İstanbul'umuza 230 bin metrekarelik tarihi bir şölen hazırlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Turan, 2019'un Nisan ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile Topkapı'dan Silivrikapı'ya kadar sur dibinde 230 bin metrekarelik bir alanda Kara Surları Millet Bahçesi'ni projelendirip yapımına başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        İBB YALNIZCA 844 METREKARELİK ALANDA ÇALIŞMA YAPTI BİZ 230 BİN METREKARELİK ALANDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ


        "İlk aşama olarak 3.5 yılda vatandaşlarımızın rızasını alarak ve imar planlarına uygun olarak kamulaştırıp, UNESCO Dünya Miras Alanı'nı ortaya çıkardık. Proje tamamlandığında Fatih'imize 230 bin metrekare yeşil alan kazandırmış, ilçemizdeki yeşil alanı toplamda yüzde 58 artırmış olacağız. İBB ise sadece Mevlanakapı'da T51-T52 sur, burçlar ve burçların önündeki yalnızca 844 metrekarelik alanda kumlama ve hafriyat çalışmasını yaptı. Biz bu bölgeyi de içine alan 230 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin tarihi surlarla ilgili yalanı çöktü: "Onlar 844 metrekare biz 230 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
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