CHP'li İBB'nin tarihi surlarla ilgili yalanı çöktü: "Onlar 844 metrekare biz 230 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz"



"İlk aşama olarak 3.5 yılda vatandaşlarımızın rızasını alarak ve imar planlarına uygun olarak kamulaştırıp, UNESCO Dünya Miras Alanı'nı ortaya çıkardık. Proje tamamlandığında Fatih'imize 230 bin metrekare yeşil alan kazandırmış, ilçemizdeki yeşil alanı toplamda yüzde 58 artırmış olacağız. İBB ise sadece Mevlanakapı'da T51-T52 sur, burçlar ve burçların önündeki yalnızca 844 metrekarelik alanda kumlama ve hafriyat çalışmasını yaptı. Biz bu bölgeyi de içine alan 230 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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