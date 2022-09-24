CHP'de had bildirme savaşları! Eren Erdem talimat almışçasına İmamoğlu ve Yavaş'ı bombaladı: Zaten Kılıçdaroğlu ile rakip olamazlar





"BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin.

Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası, 'CHP Genel Başkanlığı' karşılığında yarıştan çekilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve son dönemde Meral Akşener'e yakın duran Mansur Yavaş destek açıklaması yaptı.