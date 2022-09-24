Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.09.2022 00:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.09.2022 01:33
    ABONE OL

    CHP'de had bildirme savaşları! Eren Erdem talimat almışçasına İmamoğlu ve Yavaş'ı bombaladı: Zaten Kılıçdaroğlu ile rakip olamazlar

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz, değil misiniz?" resti sonrası 'CHP Genel Başkanlığı' karşılığında yarıştan çekilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve son dönemde Meral Akşener'e yakın duran Mansur Yavaş destek açıklaması yaptı. Bu gelişmenin ardından CHP içerisinden dikkat çeken bir çıkış geldi. Parti Meclis Üyesi Eren Erdem, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alarak olay sözler sarf etti. İmamoğlu ve Yavaş'ın çok geç kaldığını ima eden Erdem, "Zaten Kılıçdaroğlu ile rakip olamazlar" ifadelerini kullandı. CHP içerisindeki kavgayı takvim.com.tr farkıyla detaylarıyla ele aldık.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’de had bildirme savaşları! İmamoğlu ve Yavaş...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada sular durulmuyor.

    Adaylığı İYİ Parti vetosuna takılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD yoluna revan olacak.

    Okyanus ötesine yapılacak olan 'icazet' seferi öncesi Kılıçdaroğlu, adaylığına tümsek olan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimleri parlatmaya yeltenen Meral Akşener ve İYİ Parti'ye sert göndermelerde bulundu.



    "BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

    Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin.

    Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

    EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
    Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası, 'CHP Genel Başkanlığı' karşılığında yarıştan çekilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve son dönemde Meral Akşener'e yakın duran Mansur Yavaş destek açıklaması yaptı.



    İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" paylaşımı yaptı.

    Yavaş ise "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım." dedi. İki ismin yanı sıra bazı CHP'li Belediye Başkanları ve Genel Başkan Yardımcıları da Kılıçdaroğlu'na destek verdi.



        CHP İÇİNDEN BOMBA ÇIKIŞ! HEDEFTE EKREM VE MANSUR VAR
        Kılıçdaroğlu'nun olay sözleri, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden dikkat çeken bir çıkış geldi.

        CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alarak olay sözler sarf etti.

        Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğine yineleyen Erdem, "Kendimi örnek veriyorum. Diyelim ki siz bu kanalda 'Eren Erdem anketlerde birinci çıkıyor, aday olması lazım' dediniz... Ben hemen 'Bizim adayımız Kılıçdaroğlu'dur, böyle bir niyetim söz konusu olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürütmesinin başına CHP'nin Genel Başkanı doğal olarak adaydır ve taliptir' deme ihtiyacı hissederim" ifadelerini kullandı.



        Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın çok geç kaldığını ima eden Eren Erdem, "Zaman zaman biz liderimizin yanındayız diye ifadeler kullandılar. Haklarını yemek istemem. Ama bu tartışmaları bu boyuta getirmemek lazım" şeklinde konuştu.

        İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A HAD BİLDİRME ÇABASI: ZATEN RAKİP OLAMAZLAR
        CHP'li Erdem'in açıklamalarının alt metninde İmamoğlu ve Yavaş ikilisine had bildirme çabası da vardı...

        "Partinin genel başkanları ile partinin belediye başkanları rakip olamazlar. Zaten değiller..." diyen Eren Erdem, "Birileri bu duyguyu örmek istediğinde bir sorumluluk doğar ortaya "Ben değilim kardeşim" demek icap eder. Bu biraz daha gür sesle söylenseydi Türkiye bu tartışmaları çoktan aşardı" açıklamasını yaptı.



        "KILIÇDAROĞLU'NUN TİP DÜZGÜN, YAKIŞIKLI, KARİZMATİK, GÜZEL KONUŞUYOR"
        Bir adayda olması gereken tüm özelliklerin Kemal Kılıçdaroğlu'nda mevcut olduğunu iddia eden Erdem, "Kemal Kılıçdaroğlu tipi düzgün yakışıklı karizmatik, gayet güzel konuşuyor" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel CHP'de had bildirme savaşları! Eren Erdem talimat almışçasına İmamoğlu ve Yavaş'ı bombaladı: Zaten Kılıçdaroğlu ile rakip olamazlar
            SON DAKİKA