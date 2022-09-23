Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı sonrası Selahattin Demirtaş'tan flaş hamle! Saçlarını kazıttı

"ARTIK KARAR VERİN"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

İMAMOĞLU GAZLAMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" paylaşımı yaptı.