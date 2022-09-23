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    • Güncel
    • 23.09.2022 16:16
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    • 23.09.2022 16:28
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı sonrası Selahattin Demirtaş'tan flaş hamle! Saçlarını kazıttı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı konuşmasında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yerini sağlamlaştırmak için "Benimle misiniz?" çıkışı yaptı. Bu çıkış sonrası isimleri cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'na destek verdi. CHP Genel Başkanı, bu hamlelerle cumhurbaşkanı adaylığında bir nevi yerini sağlamlaştırdı. Ancak CHP'nin gizli ortağı HDP kanadından flaş bir hamle geldi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş adeta "benim başım kel mi" dedi. Demirtaş, bugünkü duruşmasına saçlarını sıfıra vurdurarak katıldı.

    takvim.com.tr
    Demirtaş’tan ’benim başım kel mi’ pozu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ABD'ye icazet almaya gitmeden önce sabah saatlerinde partililerle birlikte bir tiyatro ortaya koyarak 6'lı masaya mesaj verdi.

    "BENİMLE MİSİNİZ?" DEDİ İMAMOĞLU VE YAVAŞ DESTEK VERDİ
    Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde yaptığı konuşmada "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    İMAMOĞLU VE YAVAŞ DESTEK VERDİ
    Her defasında Kılıçdaroğlu'nun karşısında isimleri geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı sonrasında destek tweetleri attı.

    6'LI MASAYA MESAJ
    Bu hamle, 6'lı masaya bir mesaj olarak yorumlanırken Kılıçdaroğlu 9-13 Ekim'de ABD'ye gidiyor... Seçimlere giderayak yapılacak olan bu ziyaret, tüm dikkatleri üzerine toplarken akıllarda da soru işareti bırakmıştı. Söz konusu ziyaret "Kılıçdaroğlu ABD'ye icazet almaya, beni işaret edin demeye gidiyor" yorumlarını da beraberinde getirmişti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, seçilmeden Erdoğan'ı devirmek için muhalefete mesaj göndermiş, ilerleyen süreçte de ilk tebrik mesajını manidar bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan almıştı.

    SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN FLAŞ ÇIKIŞ
    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da tüm gelişmeler yaşanırken adeta "benim başım kel mi?" dedi. Demirtaş, yargılandığı davanın duruşmasına saçlarını sıfıra vurdurmuş olarak katıldı. Daha önce de cumhurbaşkanı adayı olan Demirtaş, bu hamlesiyle 'ben de buradayım, beni de görmezden gelmeyin' adımı attı.

        Öte yandan Selahattin Demirtaş, saçlarını kazıtmasını ise İran'daki Mahsa Amini'ye destek olarak açıkladı.

        Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'ye yapacağı ziyaretin günler öncesi ilginç bir çıkış yaptı.

        Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'ndan Meral Akşener'i ve Mansur Yavaş'ı hedef alan bir açıklama yaptı.

        AKŞENER'DEN BOMBA
        Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmak isterken İYİ Parti lideri Meral Akşener bir yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın gözükürken diğer taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ön plana çıkarıyor.

        Kılıçdaroğlu, "Masa kabul ederse" adayım derken Meral Akşener her fırsatta "Kazanacak aday" diyerek isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu veto ediyor.

        Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin 'Genel Başkanlık' planları doğrultusunda olsa da verdiği destek sonrası Kılıçdaroğlu vites yükseltti.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini veto Meral Akşener'e ve adaylıkta yarıştığı diğer isim Mansur Yavaş'a isim vermeden sert sözlerle yüklendi.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER VE YAVAŞ'A: BENİMLE BİRLİKTE MİSİNİZ?
        İmamoğlu'nun "Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız" ifadeleriyle verdiği desteğe rağmen Mansur Yavaş sessizliğini korurken Kılıçdaroğlu bombayı patlattı.

        Kılıçdaroğlu "Şunu da artık bilmek zorundayım" ifadeleriyle başladığı konuşmasında "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" diye sordu. "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum." dedi.

            "ARTIK KARAR VERİN"
            Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

            "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

            Ortalığı karıştıracak çıkış!

            İMAMOĞLU GAZLAMAYA DEVAM EDİYOR
            Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" paylaşımı yaptı.

            MANSUR YAVAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ
            Yaşananlar sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı.

            Bugüne kadar susmayı tercih eden ve son dönemde Meral Akşener ile iş tutan Mansur Yavaş bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na 'destek' çıktı.

            Yavaş, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım." dedi.

            ZAMANLAMASI MANİDAR ÇIKIŞ
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un yaptığı çıkışın zamanlaması dikkat çekti.

            Kılıçdaroğlu 9-13 Ekim'de ABD'ye gidiyor... Seçimlere giderayak yapılacak olan bu ziyaret, tüm dikkatleri üzerine toplarken akıllarda da soru işareti bırakmıştı. Söz konusu ziyaret "Kılıçdaroğlu ABD'ye icazet almaya, beni işaret edin demeye gidiyor" yorumlarını da beraberinde getirmişti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, seçilmeden Erdoğan'ı devirmek için muhalefete mesaj göndermiş, ilerleyen süreçte de ilk tebrik mesajını manidar bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan almıştı.

            "HERKESİN DESTEĞİ BENİMLE" MESAJI
            Kılıçdaroğlu'nun yapacağı ziyaret öncesi yaşanan bu gelişme "Kılıçdaroğlu ABD ziyareti öncesi destek benim arkamda" mesajı vermek istiyor olarak yorumlandı.

            TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI: AL ADAYLIĞI VER GENEL BAŞKANLIĞI

            Öte yandan Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışına girmekten vazgeçen İmamoğlu, gözünü CHP Genel Başkanlığı'na diktiğini yazmıştı. Elazığ'da Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak, "Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız" diyen İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu'na destek verip "Cumhurbaşkanı adaylığını al, CHP Genel Başkanlığı'nı ver" stratejisini izliyor. Meseleye CHP'nin medyası Sözcü de yaptığı, 'İmamoğlu sansürleriyle' destek veriyor.

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