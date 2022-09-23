Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı sonrası Selahattin Demirtaş'tan flaş hamle! Saçlarını kazıttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ABD'ye icazet almaya gitmeden önce sabah saatlerinde partililerle birlikte bir tiyatro ortaya koyarak 6'lı masaya mesaj verdi.
"BENİMLE MİSİNİZ?" DEDİ İMAMOĞLU VE YAVAŞ DESTEK VERDİ
Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde yaptığı konuşmada "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ DESTEK VERDİ
Her defasında Kılıçdaroğlu'nun karşısında isimleri geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı sonrasında destek tweetleri attı.
6'LI MASAYA MESAJ
Bu hamle, 6'lı masaya bir mesaj olarak yorumlanırken Kılıçdaroğlu 9-13 Ekim'de ABD'ye gidiyor... Seçimlere giderayak yapılacak olan bu ziyaret, tüm dikkatleri üzerine toplarken akıllarda da soru işareti bırakmıştı. Söz konusu ziyaret "Kılıçdaroğlu ABD'ye icazet almaya, beni işaret edin demeye gidiyor" yorumlarını da beraberinde getirmişti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, seçilmeden Erdoğan'ı devirmek için muhalefete mesaj göndermiş, ilerleyen süreçte de ilk tebrik mesajını manidar bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan almıştı.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN FLAŞ ÇIKIŞ
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da tüm gelişmeler yaşanırken adeta "benim başım kel mi?" dedi. Demirtaş, yargılandığı davanın duruşmasına saçlarını sıfıra vurdurmuş olarak katıldı. Daha önce de cumhurbaşkanı adayı olan Demirtaş, bu hamlesiyle 'ben de buradayım, beni de görmezden gelmeyin' adımı attı.