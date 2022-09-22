Analiz: Mahsa Emini'nin tartışmalı ölümü ve İran'da yaşananlar | Cenazede PKK sloganları atıldı, PJAK militanları sokakları kaşıdı

Şu ana kadar Tahran, Senendec, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Bender Abbas, Abadan, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zencan, İlam, Mazenderan Hemedan başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlendi. Birçok noktada eylemciler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.