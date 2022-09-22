Analiz: Mahsa Emini'nin tartışmalı ölümü ve İran'da yaşananlar | Cenazede PKK sloganları atıldı, PJAK militanları sokakları kaşıdı
Ahlak polisinin bilgilendirme konferansına götürdüğü Mahsa Emini'nin aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonrası İran'da iç karışıklıklar baş gösterdi. Kürt asıllı Emini'nin epilepsi hastası olduğu daha önce bu hastalıktan ötürü ameliyat edildiği ortaya çıkarken; dallanıp budaklanan olaylarda çok çarpıcı detaylar göze çarptı. Mahsa Emini'nin ailesinden bazı bireylerin sözde Kürdistan Partisi'ne üye olduğu, cenaze sonrası atılan sloganlarda "Kürt var oldukça Kürdistan var olacak, Jin jiyan Azadi" ifadelerinin yer alması dikkatlerden kaçmadı. PKK'nın İran'da faaliyet gösteren kolu PJAK militanları ise sokakları kaşımak için sahaya sürüldü. İşte İran'da yaşanan 'Mahsa Emini' kaosunun analizi...
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından bilgilendirme konferansına götürülen sonrasında hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
ANİDEN FENALAŞARAK YERE DÜŞTÜ
İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.
Şu ana kadar Tahran, Senendec, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Bender Abbas, Abadan, Kirmanşah, Erdebil, İsfahan, Urumiye, Kazvin, Zencan, İlam, Mazenderan Hemedan başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlendi. Birçok noktada eylemciler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.