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    • Güncel
    • 23.09.2022 16:18
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    • 23.09.2022 16:18
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    MSB açıkladı: Sınır hattından geçmeye çalışan FETÖ ve PKK'lı teröristler yakalandı

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17'si FETÖ, 10'u PKK/KCK/YPG üyesi 31 kişinin yakalandığını duyurdu.

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    FETÖ VE PKK'LILAR DAHİL 31 KİŞİ YAKALANDI
    Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17'si FETÖ, 10'u PKK/KCK/YPG üyesi 31 kişinin yakalandığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 17'sinin FETÖ, 10'unun PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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    Haberler Güncel MSB açıkladı: Sınır hattından geçmeye çalışan FETÖ ve PKK'lı teröristler yakalandı
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