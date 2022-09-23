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    • 23.09.2022 15:56
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    • 23.09.2022 16:02
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    57 bin liralık telefon kuyruğu: Geceden sıraya girdiler

    Apple'ın yeni model telefonu Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni model telefonların fiyatları 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişti. Telefonun ilk sahiplerinden olmak isteyen müşteriler gecenin ilk saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oldu.

    57 bin liralık telefon kuyruğu

    Apple yeni model telefonunu Türkiye'de satışa çıkardı. 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişen fiyatlardan telefon almak isteyenler mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    GÜNLER ÖNCESİNDEN REZERVASYON
    iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max bugün Türkiye'de satışa çıktı. Satışın ilk gününde Apple Store'larda uzun kuyrukların oluşması dikkat çekti.

    Yeni model telefon almak isteyen vatandaşlar günler öncesinden rezervasyon yaptı.

    GECE SAATLERİNDE KUYRUĞA GİRDİLER
    Rezervasyonlarını oluşturan vatandaşlar gecenin ilk saatlerinden itibaren mağaza önlerinde beklemeye başladı.

        30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasına değişen fiyatlarla satışa sunulan telefonlar yoğun ilgi gördü.

        İKİNCİYE MÜSAADE ETMEDİLER
        Telefon almak için erkenden gelen Muammer Aydın, "Yeni modelleri sürekli takip ediyorum. Sabah saat 09.45 gibi geldim. Yaklaşık 3 saatin sonunda telefonu alabildim. Dün akşam lansman sonrasında bir tane aldım ikinciye müsaade etmediler. Bugün ise buraya gelerek eşim için ikinci telefonu aldım" şeklinde konuştu.

        HER SENE İLK ÇIKTIĞI ZAMAN ALIYORUM
        Sabah saatlerinde geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise "Yaklaşık 45 dakika bekledim. Çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Her sene ilk çıktığı zaman alıyorum. 1 terabaytlık modelini 57 bin TL'ye aldım" diye konuştu.
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            Haberler Güncel 57 bin liralık telefon kuyruğu: Geceden sıraya girdiler
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