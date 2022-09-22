Ahlaksız siyaset! İYİ Parti'nin "Açım, ölüyorum" tiyatrosu çürütüldü: Veryansın eden Nurgül Sipahi partili çıktı üstelik 2 tane dairesi var

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Türkiye, kifayetsiz muhterislerin kara propaganda, algı ve kirli iftiralarına maruz kalıyor.
Bunun son örneği Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kayıtlara geçti.
İYİ Parti eliyle kurgulanan tiyatroda ihtiyaç sahibi olduğu iddia edilen bir kadın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dert yandı.
"AÇIM, ÖLÜYORUM, PERİŞAN OLDUM" TİYATROSU...
İsminin Nurgül Sipahi olduğu öğrenilen söz konusu kadın, "Gerçekten açım" diye kendini acındırarak, 4 bin lira maaş aldığını, bunun 2 bin lirasını kiraya verdiğini iddia etti.
Sipahi sözlerinin devamında şunları söyledi;
Şimdi bana söyle; aidat mı vereyim, elektrik mi vereyim, su mu vereyim, ne yiyeyim? Ne olur bizi kurtarın. Biz ölüyoruz, açız, aç. Emekliyiz, ben yaşamak istiyorum. Perişan olduk"
Akşener'de sahnelenen tiyatronun hakkını vererek Nurgül Sipahi'ye sarılıp "Beraber kurtaracağız, az kaldı" yanıtını verdi.