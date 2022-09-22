Ahlaksız siyaset! İYİ Parti'nin "Açım, ölüyorum" tiyatrosu çürütüldü: Veryansın eden Nurgül Sipahi partili çıktı üstelik 2 tane dairesi var





"AÇIM, ÖLÜYORUM, PERİŞAN OLDUM" TİYATROSU...

İsminin Nurgül Sipahi olduğu öğrenilen söz konusu kadın, "Gerçekten açım" diye kendini acındırarak, 4 bin lira maaş aldığını, bunun 2 bin lirasını kiraya verdiğini iddia etti.



Sipahi sözlerinin devamında şunları söyledi;

Şimdi bana söyle; aidat mı vereyim, elektrik mi vereyim, su mu vereyim, ne yiyeyim? Ne olur bizi kurtarın. Biz ölüyoruz, açız, aç. Emekliyiz, ben yaşamak istiyorum. Perişan olduk"