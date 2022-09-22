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    • 22.09.2022 20:35
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    • 22.09.2022 20:49
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    Ahlaksız siyaset! İYİ Parti'nin "Açım, ölüyorum" tiyatrosu çürütüldü: Veryansın eden Nurgül Sipahi partili çıktı üstelik 2 tane dairesi var

    Meral Akşener liderliğinde İYİ Parti eliyle sahnelenen algı, kara propaganda ve tiyatroların ardı arkası kesilmiyor... Ankara Etimesgut'ta birtakım ziyaret gerçekleştiren Akşener'e ihtiyaç sahibi olduğunu iddia edip "Açım, ölüyorum, perişanım" diyen Nurgül Sipahi isimli kadın dert yandı. Ancak bu serzenişlerin İYİ Parti'nin sahnelediği bir tiyatro olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Görüntülerdeki Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti üyesi olduğu öğrenilirken partililerle fotoğrafları da ortaya çıktı. Öte yandan mağdur ayağına yatan kadının 2 adet de daire sahibi. Meral Akşener liderliğinde İYİ Parti eliyle sahnelenen bu ucuz şov büyük tepkiyle karşılandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ahlaksız siyaset!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Türkiye, kifayetsiz muhterislerin kara propaganda, algı ve kirli iftiralarına maruz kalıyor.

    Bunun son örneği Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kayıtlara geçti.

    İYİ Partinin algı oyunu çürütüldü!



    İYİ Parti eliyle kurgulanan tiyatroda ihtiyaç sahibi olduğu iddia edilen bir kadın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dert yandı.



    "AÇIM, ÖLÜYORUM, PERİŞAN OLDUM" TİYATROSU...
    İsminin Nurgül Sipahi olduğu öğrenilen söz konusu kadın, "Gerçekten açım" diye kendini acındırarak, 4 bin lira maaş aldığını, bunun 2 bin lirasını kiraya verdiğini iddia etti.

    Sipahi sözlerinin devamında şunları söyledi;

    Şimdi bana söyle; aidat mı vereyim, elektrik mi vereyim, su mu vereyim, ne yiyeyim? Ne olur bizi kurtarın. Biz ölüyoruz, açız, aç. Emekliyiz, ben yaşamak istiyorum. Perişan olduk"



    Akşener'de sahnelenen tiyatronun hakkını vererek Nurgül Sipahi'ye sarılıp "Beraber kurtaracağız, az kaldı" yanıtını verdi.


        Fotoğrafta: "Açım" diyen sözde mağdur kadının İYİ Parti Eryaman Bölge Temsilciği'nde gülümseyerek verdiği poz

        Etimesgut'ta Meral Akşener ve Nurgül Sipahi isimli kadın arasında geçen bu diyaloğa 'tiyatro' diyoruz çünkü söz konusu kadın İYİ Parti Üyesi...



        Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti Ankara Etimesgut Teşkilatı'nda boy boy fotoğrafları var.



        'AÇ, ÖLÜYOR, PERİŞAN' AMA 2 ADET DE DAİRE SAHİBİ!
        Bu olayın ahlaksız bir tiyatro olduğu gerçeği ise 'Açım, ölüyorum, perişan oldum' diye veryansın eden, kirada yaşadığını söyleyen Sipahi'nin esasta 2 adet daire sahibi olduğuyla günyüzüne çıkıyor.
            BM’den Türkiye’ye ’savaş esiri’ teşekkürü
            Haberler Güncel Ahlaksız siyaset! İYİ Parti'nin "Açım, ölüyorum" tiyatrosu çürütüldü: Veryansın eden Nurgül Sipahi partili çıktı üstelik 2 tane dairesi var
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