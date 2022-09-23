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    • 23.09.2022 15:14
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    • 23.09.2022 15:14
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    Örgüt üyeleri sınırda enselendi! 21'i de yakalandı

    Son dakika haberine göre Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 21 terör örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı. Yakalananlarda 18'inin FETÖ, 2'sinin PKK ve 1'inin DHKP/C üyesi olduğu açıklandı.

    Örgüt üyeleri sınırda enselendi! 21’i de yakalandı

    Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü üyesinin yakalandığı bildirildi.

    Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 FETÖ, 1 DHPK/C ve 2 PKK üyesi olmak üzere 21 silahlı terör örgütü üyesini yakaladı.

    Emniyet ve asayiş uygulamaları kapsamında ise çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli ile çeşitli suçlara karışan 11 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Terörle mücadele ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği bildirildi.

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    Haberler Güncel Örgüt üyeleri sınırda enselendi! 21'i de yakalandı
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