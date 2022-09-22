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    • Güncel
    • 22.09.2022 10:11
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    • 22.09.2022 10:34
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    İngiliz Financial Times da 6'lı masanın kavgasını gördü: Çatlaklar var

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge olarak destek verdiği muhalefet masası dağıldı dağılacak... Takvim.com.tr masadaki kriz ve enrikalara manşetleriyle dikkat çekerken İngiliz Financial Times da masadaki çatlağı gördü. Financial Times masadaki kavgaya ve Kılıçdaroğu-Babacan arasındaki gizli anlaşma dikkat çekereken, "Dağılmamak için mücadele veriyorlar." ifadelerine yer verdi.

    takvim.com.tr
    Çatladı çatladı

    Muhalefetin etrafında toplantığı yuvarlak masanın çatladığı İngiltere'den görüldü!

    Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaklaşık 7 aylık toplantı ve görüşmelerin ardından henüz bir aday çıkaramazken kriz ve entriklar da birbirini izledi.

    MASA SALLANTIDA
    HDP'nin dışarıdan dayatmaları ve vetoları masa içinde çeşitli krizlere yol açarken masada oturan isimlerin yaptığı açıklamalar da masayı salladı.

    İNGİLİZ FINANCIAL TIMES GÖRDÜ
    Takvim.com.tr attığı manşetlerle muhalefetin yaşadığı adaylık krizine ve gizli anlaşmalara dikkat çekerken İngiliz Financial Times da masadaki çatlağı gördü.

    Financial Times gazetesi, söz konusu muhalefet partilerini işaret ederek, "Koalisyonun gelecek yılki seçimler için büyük umutları var ama çatlaklar ortaya çıkarken, dağılmamak için mücadele veriyorlar." diye yazdı.

    "Teorik olarak Erdoğan'a karşı birleşen partiler arasındaki ilişkilerin gergin olduğu, birlikte çay bile içmek istemediklerine" dikkat çekildi.

    ÇAY BİLE İÇMEZLER
    Yapılan analizde, "İYİ Parti Lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde HDP ile asla aynı masaya oturmayacağını söyledi. HDP'liler, Akşener'e 'seninle aynı kıraathanede çay içmeyiz' dedi." ifadeleri yer aldı.

    ADAY BELİRSİZLİĞİ
    Altılı masayı oluşturan bileşenlerin, gelecek yıl yapılacak seçimleri Başkan Erdoğan'a karşı "tarihi fırsat" olarak gördükleri belirtilerek, ancak cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a karşı ortak adayın kim olacağının henüz belirsizliğini koruduğu vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi;

    "GERİLİMİN EN BÜYÜK KAYNAĞI, ORTAK ADAYIN KİMİN OLACAĞIYLA İLGİLİ"
    "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener, kamuoyu önünde birlikte çalışmaya kararlı olsa da, yaklaşan seçim stratejisi üzerinde derin ve büyüyen çatlaklar var. Gerilimin en büyük kaynağı, ortak adayın kimin olacağıyla ilgili.

        "KILIÇDAROĞLU KENDİNİ ÖNE SÜRÜYOR; AKŞENER, YAVAŞ'I İSTİYOR"
        73 yaşındaki Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı yenme olasılığının birkaç alternatiften daha düşük olduğunu söyleyen anketlere rağmen, kendini öne sürmeye kararlı. Akşener, (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı) Mansur Yavaş'ı aday göstermeyi tercih ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu, bunu kamuoyu önünde dışladı.

        BABACAN İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA GİZLİ ANLAŞMA İDDİASI
        Bir başka endişe kaynağı da İYİ Parti yetkililerinin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın eski ekonomi şefi Ali Babacan başkanlığındaki DEVA gibi daha küçük partilerle gizli anlaşmalar yapacağına dair korkuları. Kılıçdaroğlu'nun, kendi adaylığına verdiği destek karşılığında Babacan'a ekonomi yönetimini vaat etmesinden korkuyorlar."

        İYİ Parti'nin HDP ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki temastan rahatsız olduğu söylenen analizde bu temasın Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığına destek sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendirildi belirtilirken Bülent Kuşoğlu'nun 'Kılıçdaroğlu aday olmasa masa dağılır' uyarısına da yer verildi.

        MASA NE ZAMAN HAVLU ATACAK?
        Masadaki kriz İngiltere'nin bile dikkatini çekereken birbiri ile kavga içinde olan masanın ne zaman havlu atacağı da merak konusu oldu.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli anlaşmaları ve isim dayatmasına karşı Meral Akşener mi ortaklığı bitirecek yoksa Akşener'in kendisine karşı belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı masaya sürmesinden rahatsız olan Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yakından o da ortaya çıkar...
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