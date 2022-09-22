İngiliz Financial Times da 6'lı masanın kavgasını gördü: Çatlaklar var

Muhalefetin etrafında toplantığı yuvarlak masanın çatladığı İngiltere'den görüldü!
Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaklaşık 7 aylık toplantı ve görüşmelerin ardından henüz bir aday çıkaramazken kriz ve entriklar da birbirini izledi.
MASA SALLANTIDA
HDP'nin dışarıdan dayatmaları ve vetoları masa içinde çeşitli krizlere yol açarken masada oturan isimlerin yaptığı açıklamalar da masayı salladı.
İNGİLİZ FINANCIAL TIMES GÖRDÜ
Takvim.com.tr attığı manşetlerle muhalefetin yaşadığı adaylık krizine ve gizli anlaşmalara dikkat çekerken İngiliz Financial Times da masadaki çatlağı gördü.
Financial Times gazetesi, söz konusu muhalefet partilerini işaret ederek, "Koalisyonun gelecek yılki seçimler için büyük umutları var ama çatlaklar ortaya çıkarken, dağılmamak için mücadele veriyorlar." diye yazdı.
"Teorik olarak Erdoğan'a karşı birleşen partiler arasındaki ilişkilerin gergin olduğu, birlikte çay bile içmek istemediklerine" dikkat çekildi.
ÇAY BİLE İÇMEZLER
Yapılan analizde, "İYİ Parti Lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde HDP ile asla aynı masaya oturmayacağını söyledi. HDP'liler, Akşener'e 'seninle aynı kıraathanede çay içmeyiz' dedi." ifadeleri yer aldı.
ADAY BELİRSİZLİĞİ
Altılı masayı oluşturan bileşenlerin, gelecek yıl yapılacak seçimleri Başkan Erdoğan'a karşı "tarihi fırsat" olarak gördükleri belirtilerek, ancak cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a karşı ortak adayın kim olacağının henüz belirsizliğini koruduğu vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi;
"GERİLİMİN EN BÜYÜK KAYNAĞI, ORTAK ADAYIN KİMİN OLACAĞIYLA İLGİLİ"
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener, kamuoyu önünde birlikte çalışmaya kararlı olsa da, yaklaşan seçim stratejisi üzerinde derin ve büyüyen çatlaklar var. Gerilimin en büyük kaynağı, ortak adayın kimin olacağıyla ilgili.