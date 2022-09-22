İngiliz Financial Times da 6'lı masanın kavgasını gördü: Çatlaklar var

Muhalefetin etrafında toplantığı yuvarlak masanın çatladığı İngiltere'den görüldü!

Masa üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaklaşık 7 aylık toplantı ve görüşmelerin ardından henüz bir aday çıkaramazken kriz ve entriklar da birbirini izledi.

MASA SALLANTIDA

HDP'nin dışarıdan dayatmaları ve vetoları masa içinde çeşitli krizlere yol açarken masada oturan isimlerin yaptığı açıklamalar da masayı salladı.