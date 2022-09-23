Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Şartlı anlaşma ile F-16 satın almayız

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında; "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. 'Şöyle kullan böyle kullan' gibi bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Savaşın olumsuz etkilerini herkes hissediyor. F-16 ile ilgili kongre düzeyinde temaslarımız devam ediyor. Senatörler F-16'ların Türkiye'ye verilmesi konusunda bize destek veriyor.

NATO üyesinin diğer bir NATO üyesine böyle bir kısıtlama getirmesi tabi mümkün değil. Şartlı anlaşma ile F-16 satın almayız.

F-16 ile ilgili süreç normal işliyor. Kongre'den gelen sesler sebebiyle 'Herkes bir engel mi çıkacak ya da şartlı mı olacak?' diye sorular soruyor. Ama normal seyirde görüşmeler devam ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır öncülüğünü yaptığı 'Dünya 5'ten büyüktür' vizyonunun diğer dünya liderlerince de gündeme getirilmeye başladığını bu BM Genel Kurulu'nda görmüş olduk. BM'de veto hakkı kalkmalı. BM'nin daha kapsayıcı olmasını istiyoruz.

Rusya ve Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir çözüm için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Muhalefetinde milli meselelerde en az iktidar kadar sorumluluğu var.