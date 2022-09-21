Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten, CHP hakkında çarpıcı açıklamalar!

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'li Ünal Çeviköz'ün, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatına üyeliğinin çok büyük bir hata olacağını öne sürüp, "Türkiye'nin Batı ile arası açılır" açıklamasını değerlendiren Ateş, oldukça sert ifadeler kullandı.
"CHP'NİN SÖYLEMLERİ TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINA UYGUN DEĞİL"
CHP'nin söylemlerinin Türkiye'nin dış politikasına uygun olmadığını söyleyen Ateş şunları söyledi, "Sizin kimin sözcüsü olduğunuza bağlı. Birisi çıksın bunu izah etsin. Kardeşim biz 60 yıldır Avrupa'nın kapısında beklemiyor muyuz? Parasını verdiğimiz uçakları vermiyorlar, parasıyla hava savunma sistemi vermiyorlar. Rusya'dan alınca da başımıza gelmeyen kalmıyor. Kılıçdaroğlu, Yunanistan mı bize saldıracak demişti? Ne yani biz mi saldıracağız Yunanistan'a ne demek istiyorsunuz? Yunanistan'da yok mu bu hava savunma sistemleri? Bundan rahatsız olunmuyor mu? Biz neden bir tarafla ilişkileri geliştirirken diğer tarafla ilişkiler bozulsun ki?
Partinin tarihini, Türkiye'nin, Orta Doğu'nun tarihini bilmiyor demek haksızlık olabilir belki ama kimin çıkarını savunduğuna bağlı. Türkiye'nin çıkarlarını savunuyorsanız, 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarına iyi bakmanız lazım. Mondros Anlaşması ile bize silah bıraktırıldı, sınırlar çizildi. Bir yıl sonra da gelip o sınırları da işgal ettiler. Türklerin ölüm fermanını ilan ettiler. Yenilmiş bir devlet, galip devletler karşısında 2 yıl içerisinde barış masasına oturan bir tek millet vardır o da Türk milletidir. Lozan Türkiye'nin tapusudur. Buna karşı hiçbir söylem CHP ve Türkiye'nin söylemi olamaz. Bir dönüp bunlara bakın. Türkiye'nin önümüzdeki sınavı Sevr'i mi hakim kılacağız, Lozan'ı mı uygulayacağız. Türkiye bunu başaracaktır.