Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten, CHP hakkında çarpıcı açıklamalar!





"CHP'NİN SÖYLEMLERİ TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINA UYGUN DEĞİL"

CHP'nin söylemlerinin Türkiye'nin dış politikasına uygun olmadığını söyleyen Ateş şunları söyledi, "Sizin kimin sözcüsü olduğunuza bağlı. Birisi çıksın bunu izah etsin. Kardeşim biz 60 yıldır Avrupa'nın kapısında beklemiyor muyuz? Parasını verdiğimiz uçakları vermiyorlar, parasıyla hava savunma sistemi vermiyorlar. Rusya'dan alınca da başımıza gelmeyen kalmıyor. Kılıçdaroğlu, Yunanistan mı bize saldıracak demişti? Ne yani biz mi saldıracağız Yunanistan'a ne demek istiyorsunuz? Yunanistan'da yok mu bu hava savunma sistemleri? Bundan rahatsız olunmuyor mu? Biz neden bir tarafla ilişkileri geliştirirken diğer tarafla ilişkiler bozulsun ki?