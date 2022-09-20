Cevizoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



"MUHALEFET DÜŞÜNSEL, FİKİRSEL KURAKLIK İÇİNDE"

"Bizim muhalefette bir zihinsel, düşünsel, fikirsel bir kuraklık olduğu için bunların analizini yapamıyor. Yapamadığı için de son 70 yıldır iktidar olamıyor. Belli düşüncelere kendisini hapsetmiş vaziyette muhalefet. Çeviköz'ün söylediklerini söylememesi gerekirdi, karşı olabilir ama öyle dememesi gerekiyordu.



"MESLEK BİLGİSİNE AYKIRI CÜMLE KURUYOR"

Çeviköz emekli büyükelçi, meslek bilgisine aykırı bir cümle kuruyor. Karmakarışık bir durumdayız biz. Jonglör gibiyiz, uluslararası alan böyle bir şey. Herkes böyle yapıyor. Daha düne kadar Rusya'nın Ukrayna saldırılarından önce NATO tartışmaları yapılıyordu.





"ARTIK ONLAR DÜŞÜNMELİ"

Rusya neden Ukrayna'ya saldırdı? NATO yüzünden, sınırıma geliyor dedi. Bu kadar karışık bir dünyada her şeyin olabileceğini düşünmeliyiz. AB bizi kendi birliğine almıyor.



Biz orada mevcut değiliz ki? Adam PKK'ya yardım ediyor, Yunanistan'da üs kuruyor biz bunları mı düşüneceğiz? Bağıra bağıra PKK'ya binlerce tır silah göndermiyor mu? Ermenistan'ı kışkırtarak Azerbaycan'a saldırması, bizi de oradan sıkıştırması. Artık onlar düşünmeli değil mi? Çeviköz, Atatürkçüyüm diyebilir mi?