Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'özel misafir' olarak katıldığı Şangay İşbirliği Zirvesi sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Şangay Örgütü'ne 'üyelik' sinyali vererek, "Türkiye'nin, kıta ülkeleriyle iş birliğimizi ikili ve çok taraflı düzeyde daha da geliştirme iradesi katidir. Şimdi bundan sonraki süreç bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Hedef o." ifadesini kullandı.
Erdoğan, hedefin Şangay 5'lisine üyelik olduğunu belirterek "Üye olmak-olmamak hepsi ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacaktır" dedi.
CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin, Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılmasının çok büyük bir hata olacağını öne sürerek, "Batı'yla arasının daha da açılacağını düşünüyorum. Türkiye diyalog ortağıdır, öyle kalması doğrudur. Yani, denge politikası güdeceğim diye hem orada, hem burada olamazsınız." dedi.
"BU YÜZDEN SENELEDİR İKTİDAR YÜZÜ GÖRMÜYORSUNUZ"
Çeviköz'ün açıklamalarını, katıldığı canlı yayında değerlendiren Gazeteci Hulki Cevizoğlu, muhalefetin zihinsel bir kuraklık içinde olduğunu ve bu tip açıklamalar nedeniyle de senelerdir iktidar yüzü göremediğini vurguladı.