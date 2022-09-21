CHP yandaşı TELE 1'de Osmanlı'ya hakaret furyası! Mangır Merdan'dan sonra şimdi de Enver: Asılsız Ermeni iddialarını savundu

CHP ve yandaşı medya son zamanlarda Osmanlı Devleti ve padişah düşmanlığı üzerinden toplumun sinir uçlarına dokunuyor.
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle 9 Eylül'de düzenlenen etkinlikte konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulunmuş daha sonrasında da seviyesizliğini perçinleyerek Sultan Vahdettin'e hakaret etmişti.
OSMANLI VE PADİŞAH DÜŞMANLIĞI
Soyer'in bu sözlerine CHP'li İBB'den de destek gecikmemiş, Tarık Balyalı isimli CHP Grup Sözcüsü 'Atatürk' maskesine sığınarak Sultan Vahdettin'e hain yakıştırmasında bulunmuştu.
CHP'deki dinmeyen Osmanlı düşmanlığı ve hazımsızlığı toplum vicdanını yaralarken, ecdadın aziz hatırasının yok sayılıp ayaklar altına alınması da büyük tepki uyandırmıştı.
Tarihi şanlı ecdata hakaret edenler silsilesine CHP'nin mangır medyası da ortak oldu.
Ederleri aldıkları fon ile doğru orantılı olan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, Osmanlı'yı hedef aldı.
Geçtiğimiz günlerdeki yayında seviyesizliğin dibine vuran Merdan Yanardağ, Osmanlı hakkında 'kaltak, uçkuru gevşek' gibi ifadeler kullanmıştı.
Yanardağ'ın tepki çeken skandal sözlerinin ardından Enver Aysever el yükseltti.