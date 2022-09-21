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    • 22.09.2022 00:16
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    CHP yandaşı TELE 1'de Osmanlı'ya hakaret furyası! Mangır Merdan'dan sonra şimdi de Enver: Asılsız Ermeni iddialarını savundu

    CHP ve yandaşı medyanın Osmanlı Devleti düşmanlığı bitmek bilmiyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik nefret söylemlerinin ardından CHP medyasında da Osmanlı düşmanlığı peyda olmuş, seviyesiz ifadeler kullanımıştı. Ederi aldığı fonla doğru orantılı olan, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Mangır Merdan Yandardağ'ın ardından CHP yandaşı Enver Aysever de Osmanlı'yı hedef aldı. Seviyesizlikte boyut atlayan Aysever, Osmanlı torunu olmadığını söyleyerek asılsız Ermeni iddialarını savundu. Mangır Enver, "1915'teki Ermenilere yapılan o olağanüstü ağır zulüm... Bunu da kabul etmeliyiz" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mangır Enver’den hadsiz sözler! Osmanlı ve Ermeni...

    CHP ve yandaşı medya son zamanlarda Osmanlı Devleti ve padişah düşmanlığı üzerinden toplumun sinir uçlarına dokunuyor.

    İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle 9 Eylül'de düzenlenen etkinlikte konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulunmuş daha sonrasında da seviyesizliğini perçinleyerek Sultan Vahdettin'e hakaret etmişti.



    OSMANLI VE PADİŞAH DÜŞMANLIĞI
    Soyer'in bu sözlerine CHP'li İBB'den de destek gecikmemiş, Tarık Balyalı isimli CHP Grup Sözcüsü 'Atatürk' maskesine sığınarak Sultan Vahdettin'e hain yakıştırmasında bulunmuştu.

    CHP'deki dinmeyen Osmanlı düşmanlığı ve hazımsızlığı toplum vicdanını yaralarken, ecdadın aziz hatırasının yok sayılıp ayaklar altına alınması da büyük tepki uyandırmıştı.


    Tarihi şanlı ecdata hakaret edenler silsilesine CHP'nin mangır medyası da ortak oldu.

    Ederleri aldıkları fon ile doğru orantılı olan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, Osmanlı'yı hedef aldı.

    CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ hadsiz sözlerle Osmanlı'yı hedef aldı!

    Geçtiğimiz günlerdeki yayında seviyesizliğin dibine vuran Merdan Yanardağ, Osmanlı hakkında 'kaltak, uçkuru gevşek' gibi ifadeler kullanmıştı.

    Yanardağ'ın tepki çeken skandal sözlerinin ardından Enver Aysever el yükseltti.



        OSMANLI'YI HEDEF ALDI, ASILSIZ ERMENİ İDDİALARINI SAVUNDU
        Osmanlı torunu olmadığını söyleyen Aysever, asılsız Ermeni iddialarını savunup 'Bunu kabul etmeliyiz' diyerek Türkiye'yi suçladı.

        CHP yandaşı Enver Aysever'den hadsiz açıklamalar!



        Mangır Enver'in haddini aşan sözleri şöyle;

        1908'de büyük devrimin ardından büyük acılar yaşandı. Çok acı olanlardan en acısı 1915'teki Ermenilere yapılan o olağanüstü ağır zulüm. Bunu da kabul etmeliyiz. 6-7 Eylül olaylarını kabul etmeliyiz.
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        Haberler Güncel CHP yandaşı TELE 1'de Osmanlı'ya hakaret furyası! Mangır Merdan'dan sonra şimdi de Enver: Asılsız Ermeni iddialarını savundu
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