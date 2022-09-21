CHP yandaşı TELE 1'de Osmanlı'ya hakaret furyası! Mangır Merdan'dan sonra şimdi de Enver: Asılsız Ermeni iddialarını savundu





OSMANLI'YI HEDEF ALDI, ASILSIZ ERMENİ İDDİALARINI SAVUNDU

Osmanlı torunu olmadığını söyleyen Aysever, asılsız Ermeni iddialarını savunup 'Bunu kabul etmeliyiz' diyerek Türkiye'yi suçladı.







Mangır Enver'in haddini aşan sözleri şöyle;



1908'de büyük devrimin ardından büyük acılar yaşandı. Çok acı olanlardan en acısı 1915'teki Ermenilere yapılan o olağanüstü ağır zulüm. Bunu da kabul etmeliyiz. 6-7 Eylül olaylarını kabul etmeliyiz.